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06 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Tras su histórica vuelta, La Oreja de Van Gogh regresa a Argentina con Amaia Montero

La banda española confirmó un recital en Argentina como parte de su gira por los 30 años, tras el regreso de su histórica cantante. La preventa de entradas comienza esta semana.
Por Redacción Red43

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Después de uno de los regresos más comentados de la música en español, La Oreja de Van Gogh confirmó que volverá a presentarse en la Argentina. La banda llegará al Movistar Arena de Buenos Aires el 19 de marzo de 2027, en el marco de la gira "Tantas cosas que contar", con la que celebra sus 30 años de trayectoria.

 

El anuncio llega luego del éxito de la gira por España durante 2026, donde el grupo vendió más de 400.000 entradas y agotó funciones en distintas ciudades.

 

El regreso de Amaia Montero marcó una nueva etapa

El gran atractivo de esta gira es el regreso de Amaia Montero, la voz original con la que La Oreja de Van Gogh alcanzó reconocimiento internacional a fines de los años noventa y comienzos de los 2000.

 

 

Fundada en 1996 en San Sebastián, la banda se convirtió en uno de los grupos más exitosos del pop español, con una carrera que incluye un Grammy Latino, cinco Premios Ondas y presentaciones en escenarios de todo el mundo.

 

Durante el recital, el público podrá volver a escuchar canciones que marcaron a toda una generación, como "Rosas", "La Playa", "Cuídate", "Puedes contar conmigo" y "20 de enero", además de temas de su etapa más reciente.

 

Cuándo salen a la venta las entradas

Las entradas se venderán exclusivamente a través del sitio oficial del Movistar Arena, en dos etapas.

 

 

La preventa para clientes Santander comenzará el jueves 6 de agosto a las 16, con la posibilidad de pagar en hasta seis cuotas sin interés utilizando tarjetas de crédito desde la App Santander o mediante MODO.

 

La venta general se habilitará el viernes 7 de agosto a las 16, con todos los medios de pago disponibles y manteniendo el beneficio de seis cuotas sin interés para clientes Santander.

 

Cuánto costarán las entradas

Por el momento, la organización no informó los valores de las distintas ubicaciones.

 

 

Los precios oficiales para campo, plateas bajas y plateas altas se darán a conocer cuando se habilite la fila virtual en la página del Movistar Arena.

 

 

 

O.P.

 

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