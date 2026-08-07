Liza Arrúa pidió dejar de lado las disputas y trabajar por los vecinos de Esquel

Durante la última sesión del Concejo Deliberante de Esquel, la concejal de Juntos por el Cambio, Liza Arrúa, realizó un reconocimiento a Fernando González Raposeiras y luego centró su intervención en el rol del cuerpo legislativo de cara a los próximos meses.

“Quiero hacer un poquito referencia a lo que escuché de los concejales preopinantes. Me quería referir un poco respecto al desarrollo de estos cinco meses que van a quedar por trabajar hasta el final del año legislativo, cómo vamos a trabajar”, expresó.

En ese marco, sostuvo que es necesario modificar la dinámica política dentro del Concejo y avanzar en mayores consensos. “Creo que nos está faltando diálogo político verdadero, no discusión, discutimos un montón. Tenemos diferencias, son públicas y son absolutamente legítimas, lo que creo que nos está faltando es la capacidad de sentarnos, aún pensando distinto, para negociar, modificar, ceder cuando corresponde, y construir acuerdos que le sirvan a Esquel”, señaló.

Arrúa también se refirió a la situación del Hospital Zonal de Esquel y valoró las respuestas del Gobierno Provincial tras los reclamos vinculados al funcionamiento del sistema sanitario. “Más allá de las críticas, poner un poco en valor que se escucha a la gente, tarde por supuesto, pero tarde es mejor que nunca”, afirmó.

Además, destacó la instalación del nuevo grupo electrógeno en el nosocomio y la presencia del ministro de Salud, Sergio Wisky, en la ciudad para continuar trabajando sobre las necesidades del hospital.

En relación a la gestión municipal, la edil defendió las obras que se encuentran en ejecución y sostuvo que “esta gestión las está terminando”, en referencia a proyectos iniciados en períodos anteriores.

Finalmente, planteó que los próximos meses no deben convertirse en una disputa electoral anticipada. “Nos quedan cinco meses que pueden convertirse en el comienzo anticipado de una campaña 2027, o en cinco meses de muchísimo trabajo legislativo, yo espero que elijamos la segunda”, manifestó.

Arrúa también mencionó como ejemplos de posibles acuerdos el tratamiento de temas como la planta de residuos, el Parque Industrial y los bosques comunales, y pidió que las iniciativas sean evaluadas por su impacto en la comunidad. “Una política pública debería evaluarse, en primer lugar, por una cuestión muy sencilla: si beneficia o no a los vecinos de Esquel”, concluyó.

R.G