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RED43 sociedad Trevelin y sus parajes
07 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Trevelin refuerza los trabajos viales en los parajes tras la acumulación de nieve

Equipos municipales trabajan en Sierra Colorada y Lago Rosario para mejorar la transitabilidad de caminos internos y callejones. En algunos sectores la nieve acumulada llegó a los 30 centímetros.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes lleva adelante tareas de mantenimiento vial en distintos sectores rurales afectados por las condiciones climáticas de los últimos días.

 

Los equipos de maquinaria municipal trabajan en las zonas de Sierra Colorada y Lago Rosario, realizando tareas de despeje de callejones y caminos internos con el objetivo de sostener la conexión y mejorar la circulación.

 

En algunos sectores, la acumulación de nieve alcanzó aproximadamente los 30 centímetros, generando dificultades para el tránsito habitual.

 

Desde el Municipio solicitaron a los automovilistas evitar circular por estos sectores salvo en casos de extrema necesidad, hasta tanto los caminos recuperen condiciones adecuadas de transitabilidad.

 

Los trabajos continuarán en los parajes con el objetivo de garantizar el acceso de vecinos y vecinas ante el escenario invernal que atraviesa la región cordillerana.

 

 

A.M.D

 

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