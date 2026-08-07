Trevelin refuerza los trabajos viales en los parajes tras la acumulación de nieve

La Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes lleva adelante tareas de mantenimiento vial en distintos sectores rurales afectados por las condiciones climáticas de los últimos días.

Los equipos de maquinaria municipal trabajan en las zonas de Sierra Colorada y Lago Rosario, realizando tareas de despeje de callejones y caminos internos con el objetivo de sostener la conexión y mejorar la circulación.

En algunos sectores, la acumulación de nieve alcanzó aproximadamente los 30 centímetros, generando dificultades para el tránsito habitual.

Desde el Municipio solicitaron a los automovilistas evitar circular por estos sectores salvo en casos de extrema necesidad, hasta tanto los caminos recuperen condiciones adecuadas de transitabilidad.

Los trabajos continuarán en los parajes con el objetivo de garantizar el acceso de vecinos y vecinas ante el escenario invernal que atraviesa la región cordillerana.

A.M.D