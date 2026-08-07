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07 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

La imagen que esperaban los esquiadores: La Hoya amaneció cubierta de nieve

El centro de esquí informó que continúan las nevadas y que hay hasta 40 cm acumulados en cota 1800. Varias pistas están habilitadas y recomiendan circular con cadenas para acceder.
Por Redacción Red43

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La temporada de nieve continúa sumando buenas noticias en La Hoya, donde este viernes la montaña presenta condiciones invernales con nuevas nevadas y acumulación de nieve en distintos sectores.

 

Según informó el centro de esquí, actualmente se registran 40 centímetros de nieve acumulada en la cota 1800, 30 centímetros en la cota 1600 y 20 centímetros en la base, mientras la nevada continúa durante la jornada.

 

 

 

En cuanto a la operación, se encuentran habilitados los medios de elevación TS Las Lengas, Talenke y Magic. Por su parte, Cañadón y TK del Sol permanecen condicionales, sujetos a la evolución de las condiciones climáticas.

 

Uno de los factores a monitorear durante el día será el viento, con registros de 40 km/h en cota 1800 y 15 km/h en los sectores de 1600 y la base.

 

 

 

Las temperaturas mantienen el escenario de pleno invierno, con -4 °C en la parte alta de la montaña, -2 °C en cota 1600 y -1 °C en la base.

 

Desde La Hoya recomendaron a quienes se acerquen al centro de esquí circular con precaución y recordaron que es obligatorio el uso de cadenas para acceder al predio.

 

 

 

R.G

 

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