Viernes de solistas: Marcelo Aravena presenta sus canciones junto a Seba Lino

Hoy viernes, desde las 23 horas puntual, Esquel tendrá la oportunidad de escuchar las composiciones de sus artistas locales.

Marcelo Aravena, cantante, guitarrista y multi instrumentista, presenta su música y versiones de algunas influencias, que sorprenderán también en canciones acompañado por Seba Lino en percusiones.

El reconocido bajista de bandas como Tía María, La Chancletera y la Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel recorrerá canciones propias que empiezan a ver la luz.

Seba Lino, por su parte, presenta las nuevas canciones que estarán en su nuevo disco titulado "TAKUIFÍ" el cuál fue grabado en vivo en Bariloche, Rio Negro y del cual ya se puede escuchar el primer adelanto, que es una personal interpretación libre de los Red Hot Chili Peppers renombrada "Puente del Arroyo Esquel".

Rock y poesía sureña tendrán su momento hoy en Bro's, local de arte y gastronomía ubicado en el centro de la ciudad, en calle Roca 445.

Los artistas también preparan repetir la experiencia en Pizzería Fitzroya el viernes 14 de agosto a las 22:30, en el local de calle Almafuerte y A P. justo, y planean continuarlo en distintos escenarios, por eso el evento se subtitula "Viernes de solistas".