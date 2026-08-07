Formarán nuevos Auxiliares de Instalaciones Eléctricas Domiciliarias

Este viernes 7 de agosto, a las 11:00 horas, en el salón de asambleas de la Cooperativa 16 de Octubre, ubicado sobre avenida Alvear, se realizará la presentación oficial de una nueva capacitación laboral denominada Auxiliar de Instalaciones Eléctricas Domiciliarias.

La iniciativa es organizada de manera conjunta por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), la Municipalidad de Esquel y la Cooperativa 16 de Octubre.

Durante el encuentro, representantes de las tres instituciones brindarán información sobre los objetivos de la propuesta, la modalidad de cursado, los requisitos y el proceso de inscripción para quienes deseen participar.