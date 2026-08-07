-4°
-8°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 07 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
07 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Formarán nuevos Auxiliares de Instalaciones Eléctricas Domiciliarias

Este viernes en el Salón de la Coop 16 se presentarán los detalles y requisitos para inscribirse.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este viernes 7 de agosto, a las 11:00 horas, en el salón de asambleas de la Cooperativa 16 de Octubre, ubicado sobre avenida Alvear, se realizará la presentación oficial de una nueva capacitación laboral denominada Auxiliar de Instalaciones Eléctricas Domiciliarias.

 

La iniciativa es organizada de manera conjunta por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), la Municipalidad de Esquel y la Cooperativa 16 de Octubre.

 

Durante el encuentro, representantes de las tres instituciones brindarán información sobre los objetivos de la propuesta, la modalidad de cursado, los requisitos y el proceso de inscripción para quienes deseen participar.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Encontraron un vehículo incrustado en la vegetación tras un accidente en Ruta 40
2
 Esquel salió a la calle en rechazo a la Ley de Propiedad Privada
3
 Operativo “Peppa Pig”: la pista que terminó destapando una red de droga sintética entre Buenos Aires y Chubut
4
 Falleció Darío James, intendente de Gaiman
5
 Chocolate, nieve y sabores patagónicos: Esquel tendrá un festival para disfrutar el invierno
1
 UNPSJB Esquel: La Facultad de Ingeniería busca docente en Matemática
2
 Aprobaron el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas que permite cancelar la deuda con el Fondo Fiduciario de Nación
3
 Fuerte choque entre dos vehículos en la Ruta 40 dejó cinco personas trasladadas al hospital
4
 Con un minuto de silencio, homenajearon al fallecido concejal Fernando Raposeiras
5
 Formarán nuevos Auxiliares de Instalaciones Eléctricas Domiciliarias
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -