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Viernes 07 de Agosto de 2026
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07 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Nieve: cortaron preventivamente la circulación en Ruta N°40 tramo Esquel - Epuyen

La acumulación de nieve y agua durante la noche generó la medida. Corte para todo tipo de vehículos hasta nuevo aviso.
Por Redacción Red43

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Vialidad Nacional informa corte preventivo de circulación para todo tipo de vehículos en RN 40 tramo Esquel - Epuyén.

 

La medida se debe a las complicaciones por acumulación de nieve en calzada.

 

 

Personal del 13° Distrito Chubut se encuentra trabajando en el despeje. Continúa nevando intensamente en varios sectores.

 

En tanto que el tramo Tecka - Esquel se encuentra transitable pero en condiciones inestables de barro y nieve, por las que se continúan las tareas de mantenimiento durante la jornada.

 

 

Más información en el canal de WhatsApp:

 

https://whatsapp.com/channel/0029VaX8HXZFsn0euOVelS21

 

 

 Estado de todas las rutas nacionales en la provincia:

 

www.argentina.gob.ar/rutasnacionales

 

 

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