Nieve: cortaron preventivamente la circulación en Ruta N°40 tramo Esquel - Epuyen

Vialidad Nacional informa corte preventivo de circulación para todo tipo de vehículos en RN 40 tramo Esquel - Epuyén.
La medida se debe a las complicaciones por acumulación de nieve en calzada.
Personal del 13° Distrito Chubut se encuentra trabajando en el despeje. Continúa nevando intensamente en varios sectores.
En tanto que el tramo Tecka - Esquel se encuentra transitable pero en condiciones inestables de barro y nieve, por las que se continúan las tareas de mantenimiento durante la jornada.
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