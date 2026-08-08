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08 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Estado de las rutas en Chubut: Vialidad actualizó el reporte vespertino con alerta por barro y escarcha

Las autoridades actualizaron las condiciones de circulación a las 16:00 hs. Persisten tramos con llovisnas, neviscas, banquinas inestables y presencia de hielo en la cordillera y meseta.
Por Redacción Red43

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La Dirección Nacional de Vialidad difundió el segundo reporte diario de transitabilidad para la red vial nacional en la provincia de Chubut, correspondiente a las 16:00 horas de este sábado 8 de agosto de 2026. El informe oficial señala la continuidad de calzadas húmedas por riego con sal, formación de escarcha en sectores cordilleranos y banquinas inestables con barro y nieve.

 

Los equipos de Vialidad Nacional se encuentran desplegados sobre la calzada realizando tareas de distribución de sal, despeje y mantenimiento en los diferentes corredores.

 

Ruta Nacional 40 y accesos cordilleranos

 

En el corredor de la Ruta Nacional N° 40, los tramos presentan las siguientes condiciones de circulación:

 

  • El Bolsón – Acceso Cholila: Transitable con precaución (T.P.), calzada normal pero húmeda por riego con sal en sectores y banquinas inestables con barro y nieve. Se registra viento.

     

  • Acceso Cholila – Empalme R.N. N° 259: Transitable con precaución (T.P.), calzada húmeda por riego con sal y escarcha en sectores. Banquinas inestables con nieve y barro, equipos operando en despeje de banquinas y riego con sal bajo condiciones de viento blanco.

     

  • Empalme R.N. N° 259 – Tecka: Transitable con precaución (T.P.), calzada húmeda por riego con sal. Banquinas inestables con barro y nieve, presencia de llovisnas y neviscas.

     

  • Tecka – Gobernador Costa / Gob. Costa – Empalme R.N. N° 26: Transitable con precaución (T.P.), calzada húmeda con riego de sal, banquinas con barro y nieve, viento y neviscas en sectores.

     

  • Empalme R.N. N° 26 – Río Mayo / Río Mayo – Límite con Santa Cruz: Transitable con precaución (T.P.), calzada húmeda por riego de sal en sectores, banquinas inestables con barro y nieve, presencia de animales sueltos y viento.

     

Ruta Nacional 260: Extrema precaución y cadenas obligatorias

 

Para la Ruta Nacional N° 260, en el tramo Empalme R.N. N° 40 – Límite con Chile, las autoridades viales determinaron la condición de Transitabilidad con Extrema Precaución (T.E.P.). La calzada presenta nieve, escarcha, barro y agua en sectores, con banquinas inestables. Rigen heladas fuertes, viento blanco y la portación obligatoria de cadenas.

 

Cobertura en la Ruta 259 y conexión con Chile

  • Empalme R.N. N° 40 (Esquel) – Esquel / Esquel – Trevelin: Transitable con precaución (T.P.), calzada húmeda por riego con sal, banquinas inestables con barro y nieve, presencia de llovisnas aisladas y viento.

     

  • Trevelin – Límite con Chile: Transitable con extrema precaución (T.E.P.), calzada húmeda con barro, agua y nieve en sectores. Banquinas inestables con barro y nieve, presencia de neviscas, llovisnas y viento.

     

Corredores de las Rutas 3, 25, 26 y 1S40

 

En la Ruta Nacional N° 3 (Arroyo Verde–Comodoro Rivadavia), la transitabilidad es normal con precaución por calzada húmeda en sectores, banquinas inestables, animales sueltos y viento. En el Acceso Norte a Trelew se mantiene un desvío habilitado por equipos viales trabajando.

 

En la Ruta Nacional N° 25 (Rawson–Tecka), se transita con precaución por calzada húmeda, presencia de barro en sectores de desvío (km 259-261) y baches entre Los Altares y Paso de Indios. Por su parte, en la Ruta 1S40 (El Maitén–Límite con Río Negro), la calzada de ripio presenta barro en sectores y banquinas con acumulaciones de nieve.

 

T.B

 

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