Cumbia, psicodelia y baile asegurado en el nuevo show de La Chancletera

“La Chancletera” es una nueva banda de cumbia esquelense-trevelinense, integrada por artistas de larga data en la escena, que se unieron para hacer bailar a la región con ritmos de toda Latinoamérica.



La banda está integrada por Male De Vita en congas, Agustín Rementería en guitarra, Kevin Muñoz en percusiones, Dai Reyes en güiro y Marcelo Aravena en bajo. Y todos cantan.

Para que la gente conozca su particular sonido, en verano compartieron canciones grabadas en sesiones en vivo producidas por los mismos músicos.

Allí están sus versiones de “El Campanero" y "La Zenaida", parte de un repertorio que ha crecido y consolidado su sonido para hacer bailar a la ciudad éste sábado desde las 23 horas en Cervecería Berlina, calle 9 de Julio 778.

En la noche, contarán también con músicos invitados y más sorpresas.

SL