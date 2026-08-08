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Por Redacción Red43

¿Se viene otra nevada? El pronóstico del SMN para este sábado en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este sábado una jornada con probabilidad de nevadas y lluvias, temperaturas bajo cero y ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h en algunos momentos del día.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este sábado 8 de agosto en Esquel una jornada con condiciones invernales, con probabilidad de nevadas durante la madrugada y lluvias y nevadas hacia la tarde y noche.

 

Según el pronóstico, durante la madrugada podría registrarse una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%, con una temperatura estimada de -2°C. Por la mañana se espera cielo mayormente nublado, con una mínima cercana a los -3°C.

 

Para la tarde y la noche, el SMN mantiene la posibilidad de lluvias y nevadas, nuevamente con una probabilidad de entre 10% y 40%. La temperatura máxima prevista alcanzaría los 4°C durante la tarde, mientras que por la noche volvería a descender hasta ubicarse cerca de los -1°C.

 

En cuanto al viento, se esperan intensidades del sector oeste entre 23 y 41 km/h durante gran parte de la jornada, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h durante la mañana y superar los 50 km/h en otros períodos.

 

Las condiciones previstas mantienen la posibilidad de nuevas precipitaciones níveas en la zona cordillerana, luego de las últimas jornadas con acumulación de nieve en distintos sectores de la región.

 

 

 

R.G

 

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