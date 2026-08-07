Murió Miguel Criado Arrieta, destacado abogado nacido en Esquel

Este viernes 7 de agosto se confirmó el fallecimiento de Miguel Criado Arrieta, reconocido abogado nacido y criado en la ciudad de Esquel.

Hijo de Lily Arrieta y Toribio Criado (Bito), era hermano del doctor Jorge Alberto Criado, actual juez penal de Esquel, y del contador Alejandro Criado. Aunque desarrolló gran parte de su vida profesional en Comodoro Rivadavia, conservó siempre un profundo vínculo con su ciudad natal, donde contaba con innumerables amigos.

Miguel vivió en Esquel hasta los 18 años, cuando se trasladó a Buenos Aires para estudiar Derecho en la universidad pública. Cursó la carrera de manera brillante, obtuvo uno de los mejores promedios y logró graduarse en un breve período.

Finalizados sus estudios, se radicó en Comodoro Rivadavia, ciudad en la que construyó una extensa y exitosa trayectoria. Se convirtió en uno de los abogados más reconocidos de la actividad privada y también ocupó importantes responsabilidades dentro de la administración municipal.

A lo largo de varias décadas fue juez de Faltas y asesor letrado de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia durante distintas gestiones. Desde esas funciones intervino en asuntos jurídicos relevantes para la ciudad, participó en la elaboración del Digesto Jurídico Municipal y representó al Ejecutivo en numerosos procedimientos administrativos y judiciales. También fue abogado de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia.

En diciembre de 2023 volvió a asumir como asesor letrado municipal durante la gestión del intendente Othar Macharashvili, función a la que renunció en junio de 2025, cerrando así su última etapa formal dentro del Municipio.

Quienes lo conocieron destacan su enorme inteligencia, su calidad humana, su simpatía y una picardía inigualable que también caracterizaba su manera de ejercer la profesión.

El fallecimiento de Miguel Criado Arrieta produjo un profundo pesar en Comodoro Rivadavia y también en Esquel, la ciudad donde nació, creció y dejó afectos que lo acompañaron durante toda su vida.