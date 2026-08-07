-7°
-9°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 08 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
07 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Murió Miguel Criado Arrieta, destacado abogado nacido en Esquel

Tenía 63 años. Desarrolló una reconocida trayectoria profesional en Comodoro Rivadavia, tanto en la actividad privada como en la administración municipal. En Esquel permanecen sus raíces familiares y numerosos amigos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este viernes 7 de agosto se confirmó el fallecimiento de Miguel Criado Arrieta, reconocido abogado nacido y criado en la ciudad de Esquel.

 

Hijo de Lily Arrieta y Toribio Criado (Bito), era hermano del doctor Jorge Alberto Criado, actual juez penal de Esquel, y del contador Alejandro Criado. Aunque desarrolló gran parte de su vida profesional en Comodoro Rivadavia, conservó siempre un profundo vínculo con su ciudad natal, donde contaba con innumerables amigos.

 

Miguel vivió en Esquel hasta los 18 años, cuando se trasladó a Buenos Aires para estudiar Derecho en la universidad pública. Cursó la carrera de manera brillante, obtuvo uno de los mejores promedios y logró graduarse en un breve período.

 

 

 

Finalizados sus estudios, se radicó en Comodoro Rivadavia, ciudad en la que construyó una extensa y exitosa trayectoria. Se convirtió en uno de los abogados más reconocidos de la actividad privada y también ocupó importantes responsabilidades dentro de la administración municipal.

 

A lo largo de varias décadas fue juez de Faltas y asesor letrado de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia durante distintas gestiones. Desde esas funciones intervino en asuntos jurídicos relevantes para la ciudad, participó en la elaboración del Digesto Jurídico Municipal y representó al Ejecutivo en numerosos procedimientos administrativos y judiciales. También fue abogado de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia.

 

En diciembre de 2023 volvió a asumir como asesor letrado municipal durante la gestión del intendente Othar Macharashvili, función a la que renunció en junio de 2025, cerrando así su última etapa formal dentro del Municipio.

 

Quienes lo conocieron destacan su enorme inteligencia, su calidad humana, su simpatía y una picardía inigualable que también caracterizaba su manera de ejercer la profesión.

 

El fallecimiento de Miguel Criado Arrieta produjo un profundo pesar en Comodoro Rivadavia y también en Esquel, la ciudad donde nació, creció y dejó afectos que lo acompañaron durante toda su vida.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Secuestraron tres vehículos con leña sin permisos
2
 Murió Miguel Criado Arrieta, destacado abogado nacido en Esquel
3
 ¿Querés aprender un oficio? Esquel lanzó un curso gratuito de instalaciones eléctricas
4
 Chubut presentó un mapa interactivo que permite ver rutas, alertas y servicios en tiempo real
5
 La imagen que esperaban los esquiadores: La Hoya amaneció cubierta de nieve
1
 ¿Se viene otra nevada? El pronóstico del SMN para este sábado en Esquel
2
 Murió Miguel Criado Arrieta, destacado abogado nacido en Esquel
3
 Nuevos restos fósiles en Chubut abren la puerta al estudio de una especie de saurópodo
4
 Dictan en Esquel "Zamiñ", un taller de cestería mapuche con fibras vegetales
5
 Trelew: la Zona Franca suma una planta pesquera con una inversión de USD 15 millones y 400 nuevos empleos
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -