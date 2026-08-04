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Por Redacción Red43

Feria, música y obras de artistas locales se encuentran este sábado en Esquel

Cofradía Arte Sur, en Sáenz Peña 1668, vuelve a proponer el encuentro en la tarde del sábado. Los detalles.
Por Redacción Red43

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Este sábado 8 de agosto Cofradía Arte Sur realizará una edición especial de su feria de arte mensual.

 

La actividad se desarrollará de 17 a 21 hs en la sede ubicada en Sáenz Peña 1668.

 

Para ingresar hay que dirigirse al fondo, donde hay rejas negras y un cartel indicador.

 

La propuesta convoca a artistas y hacedores culturales locales para compartir y poner a la venta sus producciones.

 

Habrá textiles, accesorios, obras en pequeño formato, arte objeto, suelta de libros y venta de fanzines.

 

A las 18 hs se presentará el libro “Bolsillo de relatos”, de Gabriel Medina, con ilustraciones de Fernando Carmona.

 

El autor estará presente para compartir el proceso de creación y mostrar imágenes de las ilustraciones originales. El libro también estará a la venta.

 

El cierre será musical. Desde las 20 hs se presentarán Francis Bustamante y Alma Ainqueo.

 

Desde la organización invitan a toda la comunidad a participar de este espacio de encuentro.

 

Este sábado 8 de agosto, de 17 a 21 horas en Cofradía Arte Sur, Sáenz Peña 1668.

 

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