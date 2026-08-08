Noche de folklore en Esquel: Ariel Morales se presenta en vivo en Fitzroya Pizzas

La oferta recreativa y cultural de la ciudad suma una velada artística que marida la música autóctona con la gastronomía local. Este sábado 8 de agosto, a partir de las 22:30 hs, el escenario de Fitzroya Pizzas recibirá al músico Ariel Morales para brindar un recital enfocado en los sonidos característicos de la región.

La presentación abarcará el recorrido por las obras de su más reciente trabajo discográfico, titulado "Por Ser Bien Cordillerano", en una velada concebida para disfrutar de la canción folklórica, la propuesta gastronómica del establecimiento y un clima de encuentro comunitario.

Lugar, horario y gestión de reservas

El show en vivo se desarrollará en la sede del local comercial, ubicado en la calle Almafuerte 1904 (esquina Agustín P. Justo), en la ciudad de Esquel.

Dado que la capacidad del salón es limitada y se prevé una importante concurrencia de público, desde la organización recomendaron realizar las reservas de mesa con anticipación. Las vías de contacto e información se gestionan a través del número telefónico 2945-503906.

T.B