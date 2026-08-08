Día Internacional del Gato: por qué se celebra el 8 de agosto y claves de su bienestar

Cada 8 de agosto la comunidad internacional celebra el Día Internacional del Gato, una fecha establecida en 2002 por iniciativa del Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW, por sus siglas en inglés) junto a diversas organizaciones de derechos de los animales. El propósito central de esta jornada no solo es rendir homenaje a una de las mascotas más populares del planeta, sino también concientizar sobre la tenencia responsable, la adopción y las necesidades específicas de la especie.

Cabe destacar que el gato es la única especie doméstica que cuenta con tres fechas de conmemoración al año (el 20 de febrero, el 8 de agosto y el 29 de octubre), lo que refleja el arraigo que estos animales han adquirido en la vida cotidiana y la cultura global.

Enriquecimiento ambiental y adaptación del hogar

A diferencia de otros animales de compañía, los felinos conservan patrones de conducta fuertemente ligados a su instinto territorial y cazador. Especialistas en medicina veterinaria y etología remarcan que para garantizar la felicidad y estabilidad emocional de un gato es fundamental adaptar el entorno doméstico:

Zonas en altura: Disponer de repisas, rascadores tipo torre o estantes elevados les permite observar su entorno desde una posición de seguridad.

Estímulo físico y mental: El uso de juguetes que simulen la caza (plumas, cañas o dispensadores de alimento) evita el sedentarismo y reduce los niveles de estrés.

Espacios de descanso e higiene: Es primordial mantener las bandejas sanitarias limpias, ubicadas en sectores tranquilos del hogar y alejadas del área donde consumen agua y alimento.

Nutrición, prevención médica y respeto a su naturaleza

El cuidado integral de los felinos requiere controles veterinarios preventivos al menos una vez al año, cumpliendo con el calendario de vacunación y desparasitación. Asimismo, la alimentación debe ser balanceada y específica para cada etapa de vida, priorizando el consumo de proteína animal y garantizando un aporte constante de agua fresca para prevenir afecciones renales o urinarias.

Comprender el lenguaje corporal felino —desde las posturas de la cola hasta el movimiento de las orejas— resulta indispensable para fortalecer el vínculo entre los tutores y el animal, respetando sus tiempos de interacción y promoviendo una convivencia armónica en el hogar.

T.B