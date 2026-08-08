Esquel: llega la 2da edición del Espacio Circular de Libros al Centro Cultural Melipal

La agenda cultural de la ciudad suma una importante alternativa orientada al intercambio literario y la participación comunitaria. Este domingo 9 de agosto, en las instalaciones del Centro Cultural Esquel Melipal (ubicado en la intersección de Avenida Fontana y Avenida Alvear), se llevará a cabo la 2da Edición del "Espacio Circular de Libros", una iniciativa concebida bajo la consigna: ¡Traé lo que leíste y llevate lo que vas a leer!

La actividad se desarrollará en el horario de 16:00 a 20:00 hs, ofreciendo un punto de encuentro para lectores, hacedores culturales y familias de la localidad. La entrada es libre y gratuita.

Una propuesta integral con múltiples actividades

Durante las cuatro horas de la jornada, los asistentes podrán acceder a una amplia gama de alternativas pensadas para todas las edades y perfiles de lectores:

Compra, venta y canje de libros y revistas: Espacio destinado a la circulación de ejemplares tanto nuevos como usados.

Suelta de libros: Dinámica orientada a liberar obras literarias para fomentar el acceso a la lectura.

Rincón de lectura para las infancias: Un sector especialmente acondicionado con material y propuestas adaptadas para los más chicos.

Presentaciones musicales y micrófono abierto: Espacio artístico para la expresión de referentes locales y participantes del encuentro.

Talleres: Propuestas formativas y dinámicas creativas a lo largo de la tarde.

Organización e inscripción de stands

La propuesta es organizada de manera conjunta por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Esquel, la Biblioteca Municipal Nicolás Avellaneda y la Casa de Galicia, consolidando un trabajo articulado en favor del desarrollo cultural de la comunidad.

Asimismo, desde la organización informaron que aquellas personas o emprendedores interesados en participar con un stand deben tener en cuenta que los cupos son limitados. La inscripción se realiza de manera presencial en las instalaciones del Centro Cultural Esquel Melipal.

T.B