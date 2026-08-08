Un vecino filmó la caída de piedras desde la montaña en Valle Chico

Un hecho que genera preocupación entre los habitantes de Esquel se registró en las últimas horas en el sector del barrio Valle Chico. Un vecino grabó la caída de piedras de la montaña del barrio de Valle Chico, encendiendo las alarmas respecto a las condiciones de seguridad en el sector.

Según se pudo observar en las imágenes captadas por el poblador, varias de estas piedras cayeron en la calle José "Chango" Ibáñez en camino hacia el barrio, una de las arterias principales que conectan a la comunidad con esa zona residencial.

Recomendaciones para los conductores y vecinos

El fenómeno pone en evidencia la fragilidad del terreno en determinados sectores de la ladera, especialmente durante jornadas signadas por inclemencias climáticas o variaciones de temperatura que favorecen el movimiento de suelo y rocas.

Al saber la inestabilidad de estas caídas, se recomienda el cuidado de circular en este camino, solicitando a los automovilistas, motociclistas y peatones transitar a baja velocidad, mantener la atención sobre el relieve de la montaña y acatar las sugerencias preventivas para evitar eventuales accidentes.

T.B