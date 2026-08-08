Así se vivió este sábado en el centro de esquí La Hoya

El Centro de Actividades de Montaña La Hoya vivió este sábado una jornada plenamente invernal, atrayendo a numerosos residentes y turistas que se acercaron para disfrutar de las actividades en la nieve.

La jornada de hoy sábado se vivió con una caída leve de nieve seca además de la acumulación ya caída los días anteriores, garantizando excelentes condiciones en la pista para la práctica de esquí y snowboard.

Imágenes en vivo desde la montaña

Las condiciones del clima y la calidad de la nieve permitieron que esquiadores de todos los niveles aprovecharan al máximo la superficie de la pista durante todo el día.

Les compartimos estas imágenes en vivo para que vean cómo está la montaña, y cómo lo vivieron los esquiadores. Esto es en el centro de ski La Hoya, uno de los puntos turísticos y deportivos más destacados de la región para esta temporada.

T.B