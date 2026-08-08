Accidente en la bajada de La Hoya: volcó una camioneta al intentar esquivar un vehículo sobrepasado

Un impactante siniestro vial se registró en el camino de acceso al Centro de Actividades de Montaña La Hoya, en momentos en que se registraba el flujo de tránsito habitual de regreso hacia la ciudad de Esquel.

En vehículo accidentado es una Jeep Grand Cherokee de color bordó.

La maniobra que evitó la tragedia

Según la reconstrucción del hecho a partir del testimonio del propio conductor, el mismo menciona que al venir de regreso a Esquel de La Hoya , se percata que que por mano ascendente a La Hoya viene un vehículo adelantado y para no chocar de frente decide tirarse a la banquina donde pierde el control y termina dando unas vueltas , terminando debajo de los pinos.

Gracias a la reacción de tirarse hacia la banquina se logró evitar una colisión frontal de gravedad sobre la traza del camino. Las autoridades y personal de asistencia trabajaron en el sector para intervenir tras la emergencia.

Hasta el momento se desconoce el estado del conductor.

T.B