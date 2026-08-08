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08 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Trelew: la Zona Franca suma una planta pesquera con una inversión de USD 15 millones y 400 nuevos empleos

 La inversión forma parte de la estrategia del Gobierno del Chubut para promover el agregado de valor, atraer inversiones y generar empleo.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut anunció la radicación de la empresa Buenos Aires Pesca S.A. en la Zona Franca de Trelew, donde construirá una nueva planta industrial destinada al procesamiento de productos pesqueros. El proyecto contempla una inversión de 15 millones de dólares y la generación de 400 puestos de trabajo directos, consolidando un nuevo paso en la estrategia provincial para promover la industrialización de los recursos pesqueros y atraer inversiones que fortalezcan el desarrollo productivo.

 

La iniciativa se enmarca en las políticas impulsadas por la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres para promover el agregado de valor en origen, ampliar las exportaciones y generar más empleo a partir del aprovechamiento de las capacidades productivas, técnicas y de infraestructura con las que cuenta la provincia.

 

La Zona Franca de Trelew, creada por impulso del gobernador Torres, comienza a consolidarse como una herramienta estratégica para atraer inversiones, gracias a los beneficios impositivos y aduaneros que ofrece a las empresas y que les permiten competir en mejores condiciones en los mercados internacionales.

 

Más inversión y valor agregado

 

La nueva planta permitirá incrementar el procesamiento de productos pesqueros dentro de la provincia, fortaleciendo un modelo de desarrollo basado en el agregado de valor en origen y en la industrialización de los recursos chubutenses.

 

La radicación de Buenos Aires Pesca S.A. constituye, además, una nueva muestra de confianza del sector privado en las condiciones que ofrece Chubut para el desarrollo de proyectos productivos de largo plazo, fortaleciendo el perfil industrial de la región.

 

Un proyecto que genera empleo

 

Además de la inversión prevista, el emprendimiento contempla la creación de 400 puestos de trabajo directos, con un impacto positivo sobre toda la cadena de valor de la actividad pesquera y nuevas oportunidades laborales para los chubutenses.

 

Buenos Aires Pesca S.A. cuenta con más de 20 años de trayectoria en el sector pesquero argentino y desarrolla actividades vinculadas al procesamiento de merluza, langostino, calamar y especies de variado costero. La firma mantiene además una alianza estratégica con el Grupo Santander (integrado por Luez S.A., Gaad Group S.A., Tekan S.R.L. y Pesca Ecoprom S.R.L.), con presencia en la provincia.

 

La incorporación de esta nueva planta reafirma el objetivo del Gobierno del Chubut de seguir consolidando un esquema de crecimiento basado en la generación de empleo, el fortalecimiento del entramado productivo y la industrialización de los recursos provinciales, promoviendo inversiones que impulsen el desarrollo económico de la provincia.

 

 

 

R.G

 

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