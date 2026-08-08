Dictan en Esquel "Zamiñ", un taller de cestería mapuche con fibras vegetales

La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Esquel, en conjunto con el Museo de Culturas Originarias Patagónicas, continúa ampliando la oferta de capacitaciones comunitarias orientadas al rescate y la transmisión de los conocimientos tradicionales de la región. En esta oportunidad, la grilla oficial suma una propuesta enfocado en el arte de la tejeduría y el moldeado en material orgánico.

El programa "Pertenecer" suma esta nueva propuesta de taller a su oferta 2026. Bajo la denominación "Zamiñ: taller de cestería mapuche con fibras vegetales", la iniciativa está destinada a jóvenes y adultos que deseen aprender las técnicas artesanales y el manejo de los recursos naturales característicos de esta práctica ancestral.

Sedes, días y horarios de cursada

Con el objetivo de descentralizar las actividades culturales y facilitar el acceso a los vecinos en sus propios sectores de residencia, las clases se dictarán de manera presencial en dos centros comunitarios de la ciudad:

Sede vecinal del barrio Los Sauces: Lunes de 15 a 17 hs.

Sede vecinal del barrio Malvinas: Viernes de 14:30 a 16:30 hs.

La capacitación estará a cargo de la docente Jessica Mariel Chandía, quien guiara a los alumnos en el proceso de recolección, preparación y tejido de las fibras.

Inscripción libre y gratuita

Al tratarse de una actividad libre y gratuita, no se requiere el pago de aranceles ni matrícula previa. Las personas interesadas pueden concurrir a inscribirse los días y horarios de taller directamente en la sede vecinal correspondiente, donde se les brindará la información sobre la dinámica de trabajo y el material a utilizar.

T.B