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08 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Dictan en Esquel "Zamiñ", un taller de cestería mapuche con fibras vegetales

La propuesta, libre y gratuita, es dictada por la docente Jessica Mariel Chandía en las sedes vecinales de los barrios Los Sauces y Malvinas. Las inscripciones se realizan directamente durante las clases.
Por Redacción Red43

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La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Esquel, en conjunto con el Museo de Culturas Originarias Patagónicas, continúa ampliando la oferta de capacitaciones comunitarias orientadas al rescate y la transmisión de los conocimientos tradicionales de la región. En esta oportunidad, la grilla oficial suma una propuesta enfocado en el arte de la tejeduría y el moldeado en material orgánico.

 

El programa "Pertenecer" suma esta nueva propuesta de taller a su oferta 2026. Bajo la denominación "Zamiñ: taller de cestería mapuche con fibras vegetales", la iniciativa está destinada a jóvenes y adultos que deseen aprender las técnicas artesanales y el manejo de los recursos naturales característicos de esta práctica ancestral.

 

Sedes, días y horarios de cursada

 

Con el objetivo de descentralizar las actividades culturales y facilitar el acceso a los vecinos en sus propios sectores de residencia, las clases se dictarán de manera presencial en dos centros comunitarios de la ciudad:

 

  • Sede vecinal del barrio Los Sauces: Lunes de 15 a 17 hs.

     

  • Sede vecinal del barrio Malvinas: Viernes de 14:30 a 16:30 hs.

     

La capacitación estará a cargo de la docente Jessica Mariel Chandía, quien guiara a los alumnos en el proceso de recolección, preparación y tejido de las fibras.

 

Inscripción libre y gratuita

 

Al tratarse de una actividad libre y gratuita, no se requiere el pago de aranceles ni matrícula previa. Las personas interesadas pueden concurrir a inscribirse los días y horarios de taller directamente en la sede vecinal correspondiente, donde se les brindará la información sobre la dinámica de trabajo y el material a utilizar.

 

T.B

 

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