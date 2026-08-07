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07 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

¿Querés aprender un oficio? Esquel lanzó un curso gratuito de instalaciones eléctricas

La iniciativa apunta a formar trabajadores en un oficio con salida laboral. El curso de Auxiliar de Instalaciones Eléctricas Domiciliarias será gratuito y estará certificado por la UNPSJB.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y la Cooperativa 16 de Octubre anunciaron la apertura de inscripciones para la segunda cohorte de la Diplomatura en Instalaciones Domiciliarias, una propuesta gratuita destinada a brindar herramientas técnicas y favorecer nuevas oportunidades laborales.

 

El primer curso de esta edición será Auxiliar de Instalaciones Eléctricas Domiciliarias, una capacitación que comenzará el próximo viernes 14 de agosto y que responde a la alta demanda registrada durante la primera cohorte.

 

La propuesta forma parte de un trabajo conjunto entre las tres instituciones, con el objetivo de acercar conocimientos vinculados a oficios y generar una salida laboral para vecinos de Esquel. La formación también incluye un componente social, ya que las prácticas se desarrollarán en viviendas que requieren mejoras en sus instalaciones.

 

Desde la organización destacaron que la primera experiencia tuvo una gran convocatoria y que el cupo de 100 personas fue superado ampliamente, por lo que se decidió avanzar con una nueva edición.

 

“Esta es una diplomatura que consta de tres cursos que en conjunto con la Cooperativa 16 de Octubre y la Municipalidad de Esquel hemos conceptualizado para poder brindar una capacitación en oficios con una salida laboral hacia la comunidad de Esquel”, señalaron.

 

El trayecto formativo contempla además los cursos de instalaciones de gas e instalaciones de agua y cloacas, que completan la Diplomatura. Quienes aprueben cada módulo recibirán su certificación y quienes finalicen los tres cursos accederán al certificado de diplomatura otorgado por la UNPSJB.

 

La capacitación será gratuita, tendrá modalidad presencial y contará con seis encuentros entre viernes y sábados. Las inscripciones se habilitarán a través de un formulario que será difundido en las redes sociales de la Municipalidad de Esquel, la UNPSJB y la Cooperativa 16 de Octubre.

 

 

 

R.G

 

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