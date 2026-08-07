Secuestraron tres vehículos con leña sin permisos

La Policía de Río Negro secuestró dos cargamentos de leña ilegal en Mallín Ahogado durante dos procedimientos realizados este jueves. En ambos casos, los responsables de los vehículos no contaban con los permisos, guías ni documentación de transporte exigidos para trasladar los rollizos.

El primer operativo ocurrió alrededor de las 15, cuando efectivos del Destacamento 145 detectaron una camioneta Ford Ranger que transportaba leña nativa. Al identificar a los ocupantes y consultar por la documentación, los responsables reconocieron que no contaban con permiso, guía ni autorización de transporte para extraer y trasladar los ejemplares.

En ese procedimiento fueron secuestrados cerca de dos metros de leña. El cargamento quedó bajo custodia policial y a disposición de la Justicia en el destacamento de Loma del Medio.

También secuestraron dos utilitarios

Horas después, cerca de las 22, efectivos de la misma unidad detectaron otros dos vehículos, también Ford Ranger, que trasladaban leña de ciprés.

Al igual que en el primer caso, sus ocupantes no pudieron acreditar la documentación requerida para el transporte de los rollizos. Por ese motivo, los dos vehículos y sus respectivos cargamentos fueron secuestrados. Ambas camionetas quedaron bajo custodia en el Destacamento 145 de Mallín Ahogado.

Los procedimientos fueron informados al Servicio Forestal Andino. Inspectores del organismo deberán confeccionar las actas de infracción correspondientes por las irregularidades detectadas.

O.P.