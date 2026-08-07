Chubut presentó un mapa interactivo que permite ver rutas, alertas y servicios en tiempo real

El Gobierno del Chubut puso en funcionamiento un nuevo Mapa de Situación Provincial, una herramienta tecnológica que centraliza información estratégica del territorio y permite consultar en tiempo real el estado de distintos servicios y situaciones que pueden afectar la circulación, la seguridad y las actividades productivas de la provincia.

Disponible para toda la comunidad a través del portal oficial del Gobierno del Chubut, el Mapa interactivo centraliza información oficial y actualizada sobre el estado de las rutas provinciales y nacionales, pasos fronterizos, aeropuertos, estaciones de servicio, zonas afectadas por marea roja, avisos y alertas meteorológicas, entre otros datos de interés para la población.

La herramienta constituye una fuente única de consulta para ciudadanos, turistas, transportistas, productores y organismos públicos, facilitando el acceso a información confiable para la planificación de actividades y toma de decisiones. Puede consultarse a través del siguiente enlace: chubut.gob.ar/defensacivil

El Mapa de Situación, es el resultado del trabajo en conjunto entre la Subsecretaría de Innovación y Mejora de Procesos y la Secretaría de Ciencia y Tecnología, mientras que la Subsecretaría de Protección Ciudadana y la Secretaría de Pesca son quienes proveen y actualizan la información.

Integración con DINO

Otro de los componentes innovadores del proyecto es la integración del chatbot DINO, el asistente virtual del Gobierno del Chubut, permitiendo acceder de manera rápida y sencilla a la información oficial del Mapa de Situación, mediante una conversación con DINO. De esta manera, la ciudadanía puede consultar el estado de rutas, alertas y demás información disponible, recibiendo respuestas actualizadas.

Además, DINO incorpora una nueva funcionalidad que permite registrar denuncias ciudadanas de manera simple y ágil. A través del Chatbot, los usuarios pueden informar situaciones como incendios, accidentes o viajeros sin comunicación, generando reportes que son incorporados al sistema y puestos a disposición de los organismos competentes para su evaluación y seguimiento.

De esta manera, la herramienta no solo facilita el acceso a información pública actualizada, sino que también promueve la participación ciudadana y fortalece la capacidad de respuesta y coordinación del Estado frente a emergencias y otras contingencias.

Una API pública para sitios web y tableros de control

Como parte del mismo proyecto, la Secretaría de Ciencia y Tecnología publica una API pública de Estado de Situación, una interfaz de programación de aplicaciones (API) que permite que sitios web, tableros de control y otros sistemas informáticos consulten automáticamente la información oficial. La documentación técnica se encuentra disponible en API de Estado de Situación.

La API ofrece acceso a información estructurada sobre Estado de Rutas, Marea Roja, Avisos, Estaciones de Servicio, Aeropuertos, Pasos Fronterizos, Alertas Climáticas y Denuncias, facilitando la integración de estos datos en aplicaciones, plataformas institucionales, sistemas de monitoreo y tableros de gestión desarrollados tanto por organismos públicos como por terceros autorizados.

Una plataforma con información integrada

La iniciativa constituye un importante avance en materia de gobierno digital, ya que integra en una única plataforma información que anteriormente se encontraba dispersa entre distintos organismos. De esta manera se mejora la coordinación interinstitucional, se optimizan los tiempos de respuesta ante contingencias y se fortalece la transparencia mediante el acceso público a datos oficiales.

Asimismo, el nuevo sistema representa una herramienta estratégica para la gestión de emergencias y la planificación territorial. Contar con información georreferenciada y actualizada en tiempo real permite una respuesta más rápida frente a eventos climáticos, contingencias en rutas o restricciones sanitarias, al tiempo que brinda mayor previsibilidad a quienes transitan por la provincia o desarrollan actividades vinculadas al turismo, el transporte, la producción y la pesca.

Con este desarrollo, el Gobierno del Chubut reafirma su compromiso con la modernización del Estado mediante la incorporación de soluciones tecnológicas propias, el fortalecimiento del trabajo articulado entre organismos provinciales y la generación de herramientas digitales abiertas que mejoran los servicios públicos, promueven la transparencia y acercan información confiable a toda la comunidad.