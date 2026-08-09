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09 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

El ISSyS recuerda la importancia del uso responsable de los medicamentos

El Instituto de Seguridad Social y Seguros brindó recomendaciones para prevenir la automedicación y promover el cumplimiento de los tratamientos.
Por Redacción Red43

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Como parte de las acciones permanentes de promoción y prevención de la salud, el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), a través de la obra social SEROS, recuerda a sus afiliados la importancia de utilizar los medicamentos de manera responsable, siguiendo siempre las indicaciones de los profesionales de la salud.

 

El uso adecuado de los medicamentos contribuye a mejorar la efectividad de los tratamientos, reducir complicaciones y prevenir riesgos asociados a la automedicación o al consumo inadecuado de antibióticos.

 

Recomendaciones

 

En ese sentido, el Instituto recomienda completar el tratamiento prescripto, respetar las dosis y los horarios indicados y no suspender la medicación antes de tiempo, aunque los síntomas hayan desaparecido. Ante cualquier duda o la aparición de efectos adversos, es fundamental consultar al médico o farmacéutico.

 

Asimismo, recuerda que los antibióticos deben utilizarse únicamente bajo indicación médica y para tratar infecciones causadas por bacterias, ya que no son efectivos frente a enfermedades virales, como la gripe o el resfrío. También se aconseja no guardar ni reutilizar antibióticos sobrantes de tratamientos anteriores.

 

Prevención

 

Por otra parte, el ISSyS desalienta la automedicación, ya que tomar medicamentos sin la orientación de un profesional puede ocultar síntomas, retrasar un diagnóstico y provocar efectos adversos. Además, se recomienda no compartir medicamentos con otras personas, ya que cada tratamiento responde a una evaluación médica individual.

 

Con estas recomendaciones, el ISSyS reafirma su compromiso con la prevención y la promoción de hábitos saludables, impulsando el acceso a información confiable que contribuya al cuidado de la salud de sus afiliados.

 

 

A.M.D

 

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