Callejero Fino preso: qué declaró y por qué renunció su abogado

Callejero Fino declaró este lunes ante la Justicia en el marco de la causa que se inició luego de su detención en Tigre, donde la Policía encontró un arma dentro de la camioneta en la que viajaba junto a otro hombre.

El cantante, cuyo nombre real es Simón Natanael Alvarenga, fue trasladado durante el mediodía para prestar declaración y, una vez finalizada la audiencia, regresó a la comisaría cuarta de Benavídez, donde permanece alojado mientras avanza la investigación.

Según trascendió, durante su declaración el artista negó que la pistola encontrada en el vehículo fuera de su propiedad. La causa investiga la tenencia ilegal de un arma de guerra y deberá determinar las circunstancias en las que el arma se encontraba dentro de la camioneta.

La detención en Tigre

El procedimiento se produjo el domingo en la zona de Villa La Ñata. Efectivos que realizaban tareas de prevención detectaron una Volkswagen Amarok que circulaba sin patente y procedieron a identificar a sus ocupantes.

Durante la requisa del vehículo encontraron una pistola Glock calibre 40 que tenía la numeración suprimida. Junto al cantante viajaba otro hombre de 27 años, quien también quedó involucrado en la investigación.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada de Benavídez, encabezada por el fiscal Cosme Iribarren. La Justicia deberá establecer la procedencia del arma y determinar la responsabilidad de cada uno de los ocupantes del vehículo.

Renunció su abogado

Luego de que Callejero Fino decidiera declarar, su abogado Ignacio Barrios dejó la defensa. La salida del letrado estuvo vinculada con una diferencia respecto de la estrategia que debía adoptar el cantante frente a la Justicia.

Barrios había recomendado que el músico no prestara declaración en esta instancia, pero Alvarenga finalmente decidió hacerlo. Tras la audiencia, el abogado se apartó de la causa.

Mientras tanto, Callejero Fino continúa detenido y la investigación sigue su curso para determinar su situación procesal.

El caso vuelve a poner al cantante frente a un escenario judicial, luego de que años atrás cumpliera una condena por un robo. En 2023 había comunicado públicamente que había terminado de cumplir aquella pena y que se encontraba nuevamente en libertad.

A.M.D