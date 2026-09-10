Lago Puelo capacitó a 120 personas en manipulación de alimentos y prepara una nueva edición

La Municipalidad de Lago Puelo, a través de la Dirección de Producción, informó que durante el 8 y 9 de septiembre se realizó un Curso de Manipulación de Alimentos con Certificación Nacional, que contó con la participación de 120 personas.

Del total, 100 participantes realizaron la capacitación por primera vez y 20 asistieron para renovar su carnet. La actividad se llevó adelante en conjunto con la Secretaría de Salud de la Provincia del Chubut y estuvo destinada a personas vinculadas con la producción, los emprendimientos y la actividad comercial de la localidad.

La capacitación estuvo a cargo de las licenciadas en Nutrición Cecilia Lulik y Martina Jofré, el licenciado en Ciencias Biológicas Fabián Argel y el médico veterinario Juan Labandibar.

El curso había sido previsto inicialmente para 50 personas, pero la cantidad de inscripciones hizo que finalmente se duplicara la capacidad prevista y alcanzara a 120 participantes.

Nueva capacitación en octubre

A partir de la demanda registrada durante esta edición, la Dirección de Producción adelantó que ya se encuentra trabajando en una nueva capacitación para octubre. La fecha todavía no fue confirmada y será comunicada próximamente.

Desde el área encabezada por Janina Martínez señalaron que el objetivo es continuar ofreciendo instancias de formación relacionadas con las necesidades de quienes producen, emprenden y trabajan en Lago Puelo.

La actividad también contó con la colaboración de la Cooperativa Azul Lago, que facilitó sus instalaciones para el desarrollo del curso.

O.P.