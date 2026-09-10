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10 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Lago Puelo capacitó a 120 personas en manipulación de alimentos y prepara una nueva edición

La capacitación se realizó durante dos jornadas y permitió que 100 personas obtuvieran el carnet por primera vez, mientras que otras 20 renovaron su certificación. Ante la demanda, ya se trabaja en un nuevo curso para octubre.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Lago Puelo, a través de la Dirección de Producción, informó que durante el 8 y 9 de septiembre se realizó un Curso de Manipulación de Alimentos con Certificación Nacional, que contó con la participación de 120 personas.

 

Del total, 100 participantes realizaron la capacitación por primera vez y 20 asistieron para renovar su carnet. La actividad se llevó adelante en conjunto con la Secretaría de Salud de la Provincia del Chubut y estuvo destinada a personas vinculadas con la producción, los emprendimientos y la actividad comercial de la localidad.

 

La capacitación estuvo a cargo de las licenciadas en Nutrición Cecilia Lulik y Martina Jofré, el licenciado en Ciencias Biológicas Fabián Argel y el médico veterinario Juan Labandibar.

 

 

El curso había sido previsto inicialmente para 50 personas, pero la cantidad de inscripciones hizo que finalmente se duplicara la capacidad prevista y alcanzara a 120 participantes.

 

Nueva capacitación en octubre

A partir de la demanda registrada durante esta edición, la Dirección de Producción adelantó que ya se encuentra trabajando en una nueva capacitación para octubre. La fecha todavía no fue confirmada y será comunicada próximamente.

 

Desde el área encabezada por Janina Martínez señalaron que el objetivo es continuar ofreciendo instancias de formación relacionadas con las necesidades de quienes producen, emprenden y trabajan en Lago Puelo.

 

 

La actividad también contó con la colaboración de la Cooperativa Azul Lago, que facilitó sus instalaciones para el desarrollo del curso.

 

 

O.P.

 

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