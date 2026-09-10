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Por Redacción Red43

¿Llegará la nieve este jueves? La cordillera está bajo alerta amarilla

La advertencia alcanza a distintos sectores cordilleranos de Chubut y anticipa un nuevo episodio de precipitaciones durante las próximas horas. Enterate qué pronostican para Esquel.
Por Redacción Red43

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La Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut emitió una alerta amarilla por nevadas que alcanzará a distintos sectores de la provincia durante la noche de este jueves 10 de septiembre y la madrugada del viernes 11.

 

Según el aviso, el fenómeno se presentará con nevadas persistentes y de variada intensidad, principalmente en las zonas cordilleranas. En esos sectores se esperan acumulados de entre 10 y 20 centímetros, aunque los valores podrían ser superiores de manera puntual.

 

El alerta también comprende sectores de la meseta, donde se prevén acumulaciones de entre 5 y 30 centímetros. En las zonas más bajas de la cordillera, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia.

 

La advertencia alcanza a los departamentos Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Gastre y Paso de Indios, además del oeste de Telsen y Mártires.

 

En este contexto, una de las principales incógnitas para la región es cómo se presentará el fenómeno en Esquel. El pronóstico para la ciudad deberá seguirse durante las próximas horas, especialmente ante posibles cambios en la intensidad y el tipo de precipitación.

 

Desde los organismos de prevención recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar las precauciones al momento de circular por rutas y caminos que puedan verse afectados por la nieve.

 

 

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