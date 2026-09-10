Llega Día del Jubilado con sorteos de estadías en complejos turísticos del ISSyS

El Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS) celebra el Día del Jubilado con una nueva edición del sorteo destinado a jubilados y pensionados que perciben un beneficio previsional del organismo. El mismo se realizará el lunes 21 de septiembre.

Cada 20 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Jubilado, una fecha que conmemora la sanción de la Ley N° 4.349, en 1904, considerada la primera norma nacional de jubilación, mediante la cual se creó la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para empleados estatales.

Como parte de la celebración el ISSyS realizará su tradicional sorteo del Día del Jubilado del que podrán participar jubilados y pensionados desde las 00:00 horas de este jueves 10 de septiembre hasta las 23:59 horas del domingo 20 de septiembre de 2026. Deberán ingresar a www.issys.gov.ar , acceder al sistema de Autogestión con CUIL y clave y completar la participación correspondiente al sorteo.

El sorteo se realizará el lunes 21 de septiembre de 2026, a las 11:00 horas, mediante la plataforma digital Sorteo Aleatorio On-Line, con la presencia de un escribano público, garantizando la transparencia del proceso.

Dos estadías para disfrutar en familia

En esta oportunidad se otorgarán dos premios, consistentes cada uno en una estadía indivisible de cinco días para cuatro personas en uno de los Complejos Turísticos propiedad del ISSyS, a elección del ganador o ganadora y sujeto a disponibilidad.

Cada participante podrá resultar ganador de un solo premio.

Los ganadores serán seleccionados junto con sus respectivos suplentes y notificados a través del sistema de Autogestión. Asimismo, los datos de los ganadores serán publicados en la página oficial del ISSyS y en las cuentas institucionales de Instagram y Facebook dentro de los cinco días posteriores a la finalización del sorteo.

Una vez producida la notificación, los ganadores deberán acreditar su identidad mediante una copia de su Documento Nacional de Identidad (DNI), donde deberá constar el domicilio real dentro de la República Argentina, y enviarla al correo electrónico: turismo@issys.gov.ar, dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación, a fin de coordinar la entrega del premio.

En caso de que un ganador no acredite su identidad dentro del plazo establecido o incumpla con las condiciones previstas, el premio será reasignado al suplente correspondiente, de acuerdo con lo establecido en las bases y condiciones.

Reserva y vigencia de los premios

Los premios serán entregados en forma de voucher. Los ganadores deberán gestionar la reserva entre el 23 de septiembre y el 30 de octubre de 2026, mientras que la estadía podrá ser utilizada hasta el 20 de septiembre de 2027, siempre sujeta a la disponibilidad del complejo turístico elegido.

El premio no incluye los traslados desde o hacia las ciudades de origen y/o destino, ni prestaciones o servicios distintos de los expresamente previstos en las bases y condiciones.

Asimismo, las estadías son indivisibles, no reembolsables en dinero y no podrán ser canjeadas por otro destino, transferidas, intercambiadas o vendidas.

Desde el ISSyS se destaca que esta iniciativa busca reconocer y celebrar a los jubilados y pensionados en una fecha especial, brindándoles la posibilidad de disfrutar junto a familiares o seres queridos de una estadía en alguno de los complejos turísticos del Instituto.

De esta manera, el Instituto de Seguridad Social y Seguros reafirma su compromiso de acompañar a sus jubilados y pensionados, generando propuestas que fortalezcan el vínculo con quienes forman parte de la comunidad del ISSyS.