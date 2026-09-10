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10 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Fontana de Trevelin visitará a Puerto Moreno este domingo a las 11.30 hs

Confirmaron el día y el horario para el partido a jugarse en el Estadio Municipal de Bariloche. El objetivo del elenco de Trevelin es seguir en carrera en el Torneo Regional Federal.
Por Redacción Red43

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(Foto gentileza Abril Báez). - En el marco de la tercera fecha del Torneo Regional Federal Amateur, Fontana de Trevelin se presentará este domingo a las 11:30 en el Estadio Municipal de Bariloche para enfrentar a Puerto Moreno.

 

La jornada dominical en la ciudad lacustre se completará a las 16:30 en el mismo escenario, donde el líder Estudiantes Unidos se medirá ante Cruz del Sur, completando de esta manera la tercera fecha de la zona 7 de la región Patagónica.

 

El conjunto de Trevelin llega a este enfrentamiento con el impulso dado tras rescatar un valioso empate 2 a 2 frente a Cruz del Sur en Villa La Angostura.

 

En dicho encuentro, Fontana comenzó abajo por dos goles, pero logró igualar la historia mediante un penal ejecutado por Sebastián Barrera y una aparición oportuna de Carlos Sanhueza, quien capturó un rebote en el área rival para asegurar el punto.

 

Este compromiso representará el segundo viaje consecutivo del equipo chubutense a Bariloche, en una seguidilla que continuará la próxima semana cuando vuelva a trasladarse a la zona para enfrentar a Estudiantes Unidos en el inicio de las revanchas.

 

 

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