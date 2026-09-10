Infierno en el mar: 5 muertos y 86 desaparecidos tras incendiarse un ferri en Filipinas

El incendio del ferri MV June Auster mantiene este jueves un amplio operativo de búsqueda en aguas de Filipinas. La embarcación llevaba 134 personas a bordo cuando quedó envuelta en llamas el miércoles frente a la isla de Coron, en la provincia de Palawan.

Según los balances oficiales, cinco personas murieron y otras 43 fueron rescatadas con vida. Entre quienes lograron sobrevivir se encuentran dos ciudadanos chilenos, mientras que otras 86 personas permanecen desaparecidas.

La pareja chilena fue trasladada a un hospital luego de conseguir llegar hasta una isla cercana. De acuerdo con el relato difundido por medios de Chile, ambos tuvieron que permanecer cerca de 50 minutos en el agua antes de alcanzar tierra firme.

La mujer y su pareja, que viven en Australia y se encontraban de vacaciones en Filipinas, contaron a la familia que estaban dentro del ferri cuando comenzaron a percibir humo. Según el relato de la madre de la mujer, la situación empeoró rápidamente y ambos debieron saltar al agua.

Búsqueda complicada por el mal tiempo

Los grupos de rescate continúan trabajando para localizar a las personas que permanecen desaparecidas. Las tareas se desarrollan bajo condiciones meteorológicas adversas, con fuertes lluvias que dificultan el operativo.

El ferri quedó prácticamente destruido por las llamas y durante este jueves todavía se observaba humo saliendo de la embarcación.

Por el momento, no fueron establecidas las causas del incendio. Una de las hipótesis surgió a partir del testimonio de un tripulante que sobrevivió, quien señaló que el fuego habría comenzado en la bodega de carga. Según su relato, primero se habría observado una pequeña cantidad de humo y pocos minutos después las llamas se extendieron.

La Guardia Costera de Filipinas indicó que todavía se encuentra en marcha la investigación para determinar qué ocurrió y establecer con precisión la identidad y nacionalidad de todas las personas que viajaban en el ferri.

El MV June Auster había partido de Manila el día anterior y realizaba una travesía de más de doce horas hacia la zona de Palawan, en el mar de China Meridional.

Los accidentes marítimos representan desde hace años un problema en Filipinas. Entre las causas señaladas en distintos siniestros aparecen las condiciones meteorológicas, fallas en el mantenimiento, incumplimientos de las normas de seguridad y la sobrecarga de embarcaciones.

En enero de este año, otro accidente marítimo dejó 66 personas fallecidas luego del hundimiento de un ferri que transportaba a más de 350 pasajeros y se dirigía hacia la isla de Jolo, en el sur del país.

O.P.