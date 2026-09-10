°
-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 10 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelATLETISMOcorrida nocturna10 K
10 de Septiembre de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

La Corrida Nocturna de Esquel suma la certificación oficial de su circuito de 10K

La quinta edición de la competencia se correrá el 7 de noviembre con un trazado céntrico de 10 kilómetros homologado por la CADA. Las inscripciones abren este lunes a través de las redes oficiales. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este jueves en conferencia de prensa, autoridades municipales, referentes de la Escuela Municipal de Atletismo Awkache y representantes deportivos presentaron oficialmente la quinta edición de la Corrida Nocturna Ciudad de Esquel, que se disputará el próximo 7 de noviembre. La prueba principal constará de un recorrido de 10 kilómetros totalmente plano y de trazado céntrico.

 

La gran novedad de esta edición radica en la certificación y homologación oficial por parte de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA). Al respecto, el Subsecretario de Deportes de Esquel, Hernán Maciel, destacó la proyección del evento e indicó que "apostamos muy fuerte al turismo deportivo en este tipo de eventos". Asimismo, invitó a atletas de toda la provincia y el país a sumarse a esta propuesta que incluirá sorpresas a lo largo del trayecto.

 

Por su parte, el entrenador Rodrigo Peláez detalló que se modificó la logística del circuito para evitar giros en doble sentido sobre la misma avenida y garantizar la distancia exacta. El trazado recorrerá las avenidas Alvear, Yrigoyen, Ameghino, 25 de Mayo, Brown y Urquiza.

 

Sobre el valor técnico de contar con la homologación del trazado, Peláez remarcó: "Las marcas que se hagan dentro de este evento van a servir para clasificaciones y van a estar dentro de los registros de CADA, que es algo que busca mucho el atleta, competir y que eso quede registrado". En esa misma línea, el atleta olímpico Eulalio "Coco" Muñoz valoró contar con un circuito certificado en la ciudad para que todos los corredores puedan medir y validar sus tiempos oficiales.

 

Las inscripciones abrirán este lunes mediante un enlace que se publicará en las redes sociales de Deportes de Esquel y de la Escuela Awkache, manteniendo los costos del año anterior. La jornada también sumará la categoría Kids, coordinada por la profesora Eliana Oviedo junto a Cristina Campos, destinada a niños y jóvenes de entre 4 y 16 años, quienes podrán anotarse de manera presencial y gratuita el mismo día del evento. La prueba cuenta con el respaldo de Chubut Deportes, Lotería del Chubut y auspiciantes privados, además de la participación prevista de atletas de los programas Araucanía y Epade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El Niño ya llegó a Chubut: anticipan más lluvias y trabajan en un plan de prevención
2
 Esquel suma alojamiento turístico con el nuevo Complejo Islas Malvinas
3
 Le contó a su mamá que tenía problemas con el juego y 20 días después se suicidó
4
 Jorge Ulloga, el querido panadero de Esquel necesita ayuda y lanzaron una tómbola
5
 Chubut reforzó la seguridad de sus brigadistas con nuevos equipos y tecnología
1
 Jorge Ulloga, el querido panadero de Esquel necesita ayuda y lanzaron una tómbola
2
 El Cross Nocturno de la EPJA va por su octava edición y ya tiene fecha
3
 Día Mundial de la Prevención del Suicidio: así fue la jornada de concientización en Chubut
4
 La Junta Vecinal del 28 de Junio destacó avances y proyecta nuevas obras
5
 Cayó en Chubut un prófugo buscado por abuso sexual infantil
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Videos
videos |
Por Red43 -
videos |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -