La Corrida Nocturna de Esquel suma la certificación oficial de su circuito de 10K

Este jueves en conferencia de prensa, autoridades municipales, referentes de la Escuela Municipal de Atletismo Awkache y representantes deportivos presentaron oficialmente la quinta edición de la Corrida Nocturna Ciudad de Esquel, que se disputará el próximo 7 de noviembre. La prueba principal constará de un recorrido de 10 kilómetros totalmente plano y de trazado céntrico.

La gran novedad de esta edición radica en la certificación y homologación oficial por parte de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA). Al respecto, el Subsecretario de Deportes de Esquel, Hernán Maciel, destacó la proyección del evento e indicó que "apostamos muy fuerte al turismo deportivo en este tipo de eventos". Asimismo, invitó a atletas de toda la provincia y el país a sumarse a esta propuesta que incluirá sorpresas a lo largo del trayecto.

Por su parte, el entrenador Rodrigo Peláez detalló que se modificó la logística del circuito para evitar giros en doble sentido sobre la misma avenida y garantizar la distancia exacta. El trazado recorrerá las avenidas Alvear, Yrigoyen, Ameghino, 25 de Mayo, Brown y Urquiza.

Sobre el valor técnico de contar con la homologación del trazado, Peláez remarcó: "Las marcas que se hagan dentro de este evento van a servir para clasificaciones y van a estar dentro de los registros de CADA, que es algo que busca mucho el atleta, competir y que eso quede registrado". En esa misma línea, el atleta olímpico Eulalio "Coco" Muñoz valoró contar con un circuito certificado en la ciudad para que todos los corredores puedan medir y validar sus tiempos oficiales.

Las inscripciones abrirán este lunes mediante un enlace que se publicará en las redes sociales de Deportes de Esquel y de la Escuela Awkache, manteniendo los costos del año anterior. La jornada también sumará la categoría Kids, coordinada por la profesora Eliana Oviedo junto a Cristina Campos, destinada a niños y jóvenes de entre 4 y 16 años, quienes podrán anotarse de manera presencial y gratuita el mismo día del evento. La prueba cuenta con el respaldo de Chubut Deportes, Lotería del Chubut y auspiciantes privados, además de la participación prevista de atletas de los programas Araucanía y Epade.