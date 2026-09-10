¿Tenés una pyme o emprendimiento? Todavía quedan cupos para un curso de Marketing y Ventas

Vanina, relacionista pública especializada en Marketing Digital y docente, y Celeste, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia, estarán al frente de una capacitación de Marketing y Ventas destinada a emprendedores, comerciantes, profesionales y dueños de pymes.

La propuesta se desarrollará este viernes 11 de septiembre, de 16 a 18, y continuará el sábado 12, de 10 a 12. Durante las dos jornadas se trabajará sobre distintas herramientas vinculadas al marketing y las ventas, con una modalidad que combinará contenidos teóricos y actividades prácticas.

“En estas jornadas vamos a trabajar distintos temas para emprendedores que recién inician con una idea proyecto o que están trabajando actualmente en lo que tiene que ver cuál es la propuesta de valor que ellos ofrecen, qué es lo que venden, cuál es su identidad”, explicó Vanina.

Uno de los ejes estará puesto en que los participantes puedan incorporar estrategias para aplicar en sus propios proyectos. “Este curso lo que tiene de particular es que no es solo teórico, sino que también es práctico. La idea es que estos emprendedores puedan llevarse herramientas y estrategias haciendo diferentes actividades que vamos a hacer como para que después las puedan utilizar”, señaló.

La capacitación está dirigida a “todos los emprendedores, microemprendedores, dueños de pymes, comerciantes, profesionales también”, según explicaron las organizadoras.

Una propuesta práctica para emprendedores

Además, el encuentro contará con una instancia de networking para favorecer el intercambio entre quienes participen. Celeste destacó que la propuesta permitirá que los emprendedores puedan conocerse y generar nuevos vínculos.

“Está bueno porque vamos a tener también una parte de networking, que es trabajar entre emprendedores para que se puedan generar alianzas y contactos”, explicó.

Las organizadoras señalaron que ya hay una importante cantidad de personas inscriptas y que quedan pocos lugares disponibles. Quienes estén interesados en participar pueden comunicarse para recibir el enlace de inscripción.

La actividad busca brindar herramientas concretas para trabajar sobre la propuesta de valor, la identidad y las estrategias comerciales, además de generar un espacio de encuentro entre emprendedores de la ciudad.

AMD