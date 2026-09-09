Una quema se descontroló y demandó un importante operativo

Una quema descontrolada en el paraje Entre Ríos, en cercanías de Chacra Don Alejo, requirió la intervención de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo y distintos organismos durante la jornada del miércoles. El fuego pudo ser sofocado y posteriormente se realizaron tareas de control para evitar nuevos focos.

Según informaron desde Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, tras recibir el aviso se desplazaron dos unidades de la Central y un móvil de Brigada Base Puelo hacia la zona. En el operativo participaron Bomberos, Protección Civil Municipal, Protección Civil de la Provincia y Policía, quienes trabajaron en conjunto para controlar la quema.

Una vez sofocado el fuego, se llevaron adelante tareas de control en el lugar antes de emprender el regreso de las unidades hacia sus respectivas bases.

Durante el retorno, una de las unidades de Bomberos quedó atascada debido al barro presente en el camino. Para poder retirarla fue necesaria la colaboración de una máquina municipal, que permitió liberar el vehículo y continuar el regreso sin inconvenientes.

Desde Bomberos Voluntarios de Lago Puelo agradecieron la colaboración de los distintos organismos que participaron del operativo.

El episodio vuelve a poner el foco en la necesidad de extremar las precauciones al realizar quemas, donde un fuego puede propagarse de manera imprevista.

O.P.