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10 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Acción judicial contra Mercado Pago por tasas de interés que superan el 1300% anual

Demandan a Mercado Pago por cobrar intereses superiores al 1300% anual. La Justicia evalúa si hubo sumas indebidas en los últimos tres años, en una causa que podría beneficiar a 7 millones de personas.
Por Redacción Red43

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La Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina promovió una acción judicial contra Mercado Pago tras detectar la aplicación de tasas de interés que superarían el 1300% anual en operaciones de financiamiento. La presentación tramita en el Juzgado N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires y busca que se revisen los cobros efectuados durante los últimos tres años, con el objetivo de lograr la devolución de los importes cobrados de forma indebida si la Justicia determina irregularidades.

 

 

 

El expediente fue impulsado por el abogado Diego Espasandín, fundador de la entidad, quien remarcó el impacto de estas condiciones financieras en las personas que acudieron a la plataforma. "Muchos usuarios recurrieron a estas alternativas de financiamiento para afrontar situaciones económicas concretas o contingencias", señaló Espasandín durante su intervención en el programa de streaming Contra Ataque, añadiendo que quienes contrataron la herramienta terminaron asumiendo costos financieros excesivos. En ese sentido, la presentación cuestiona si el traslado de dichos costos a los clientes respetó los marcos normativos vigentes.

 

Aunque la causa se inició a partir de dos reclamos individuales, la estrategia de la organización apunta a conseguir una sentencia con alcance colectivo. De prosperar el planteo ante los tribunales porteños, la resolución podría sentar un precedente y extender sus beneficios a cerca de 7 millones de usuarios en todo el país que hayan saldado financiamientos con esos porcentajes. Por el momento, el proceso judicial se encuentra en etapa de evaluación de pruebas y argumentos, por lo que la demanda no implica una condena firme ni un fallo definitivo contra la empresa.

 

 

 

 

 

 

 

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