Joaquín del Mundo se presenta este fin de semana en la Comarca Andina

Joaquín del Mundo llega a la Comarca Andina con su propuesta solista luego de una extensa trayectoria al frente de Jeites, banda que fundó y lideró durante 13 años. El músico, compositor y actor se presentará este jueves 10 en Bariloche, el sábado 12 en Lago Puelo y el domingo 13 en Epuyén.

Su actual recorrido artístico combina canción de autor, folk latinoamericano, pop y poesía, con una propuesta que busca generar un vínculo cercano con el público a través de las canciones y los relatos que forman parte de cada presentación.

La etapa solista comenzó en 2021 con la publicación de “Al Dorso del Tiempo”, su primer álbum fuera de Jeites. Desde entonces, Joaquín del Mundo continuó ampliando su repertorio con nuevas canciones y distintos formatos de presentación.

En los últimos años publicó trabajos como “Flawless”, que cuenta con videoclip oficial dirigido por Sebastián López, “Somos Andando”, registrado como live session junto a una banda completa, y “Resurrección”, una canción vinculada con la memoria en colaboración con la artista uruguaya Mocchi.

Trayectoria construida con Jeites

Antes de iniciar su carrera solista, Joaquín del Mundo fue fundador y voz líder de Jeites desde 2006 hasta 2019. Durante esos años, la banda editó seis discos de estudio y recorrió distintos escenarios, teatros, festivales y ciudades del país.

La trayectoria también incluyó presentaciones compartidas con artistas y bandas como La Vela Puerca, No Te Va Gustar, Manu Chao, Jarabe de Palo, Las Pastillas del Abuelo y El Plan de la Mariposa. El cierre de aquel ciclo tuvo lugar en 2019, con un show en el patio del Centro Cultural Konex de Buenos Aires que agotó sus entradas.

Su camino artístico también estuvo acompañado por colaboraciones con músicos como Adrián Berra, Cruzando el Charco, El Plan de la Mariposa, Mocchi, SOK, Doma Reggae y Joaco Terán, entre otros.

Propuesta que cambia de formato

Sus presentaciones pueden ser en formato solista acústico, dúo junto a Victoria Varela, banda completa o incluso con cuarteto de cuerdas. Esa variedad permite adaptar el repertorio a diferentes escenarios, aunque el eje se mantiene en las canciones, la poesía y las historias que atraviesan su obra.

El músico también tiene un segundo disco solista en proceso y continúa trabajando en nuevas canciones, en una etapa que amplía el universo que comenzó a desarrollar con “Al Dorso del Tiempo”.

Reconocimiento y nuevos escenarios

En 2025 fue nominado al Premio Estrella de Mar en la categoría Mejor Concierto de Música Marplatense. Ese mismo año participó de una presentación especial en Puerto Madryn, donde recibió un homenaje del Coro Universitario de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Orquesta Infanto Juvenil y el Coro Municipal de Niños, ante más de 200 personas.

Ahora, su recorrido lo trae nuevamente a la Patagonia y suma dos fechas en la Comarca Andina.

Joaquín del Mundo se presentará el sábado 12 de septiembre en el Centro Cultural Keuken Aonikenk, en Lago Puelo, y el domingo 13 en el Centro Cultural Antu Quillén, en Epuyén, como parte de una gira que continúa llevando sus canciones a distintos escenarios de Argentina y Latinoamérica.

Las entradas se pueden conseguir en www.entradaweb.com.ar

O.P.