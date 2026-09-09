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Por Redacción Red43

WiFi gratis en Esquel: cuáles son los puntos donde ya funciona

La demanda del servicio superó las previsiones y el Municipio ampliará la infraestructura en plazas, espacios deportivos y puntos turísticos. Actualmente, cada usuario puede acceder durante una hora.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel ampliará la infraestructura de WiFi gratuito en distintos espacios públicos de la ciudad luego de que la cantidad de usuarios superara las previsiones. Actualmente, el servicio funciona en plazas, la Terminal, el gimnasio, el albergue y el skate park, entre otros puntos.

 

El director de Modernización, Gustavo Tenuto, explicó que la iniciativa forma parte del proyecto de Ciudad Inteligente impulsado por el intendente Matías Taccetta y destacó la importancia de garantizar conectividad tanto para vecinos como para turistas.

 

“Está activo la Plaza del Cielo, la Plaza San Martín, la Plaza Jorge Newbery, la Terminal de micros, el gimnasio, el albergue, el skate park y estamos por inaugurar el Paseo de la Cascada. En todos los casos fuimos superados por la cantidad de gente que está yendo”, señaló.

 

Uno de los espacios que concentra mayor cantidad de conexiones es el gimnasio municipal. “Nos vemos superados porque la cantidad de gente que se está conectando es mucha, sobre todo por ejemplo en el gimnasio cuando van los padres a ver a sus hijos hacer actividades”, explicó.

 

Actualmente, el sistema cuenta con 600 megas de ancho de banda, de los cuales 300 se destinan al servicio público, con una asignación de hasta 10 megas por persona. Para evitar la saturación, cada usuario puede conectarse durante una hora y luego debe esperar cinco horas para volver a ingresar.

 

Ante la creciente demanda, el Municipio comenzó a ampliar la infraestructura. “De todas maneras ya previmos que esto podría pasar, así que estamos ampliando la cantidad de routers en cada uno de estos lugares. O sea, hoy tenemos uno y en realidad vamos a poner dos”, indicó Tenuto.

 

El funcionario también destacó el impacto de la conectividad para una ciudad turística. “La verdad que la conectividad a internet es vital más para una ciudad turística donde el turista viene con intenciones de disfrutar pero también de transmitir lo que está viviendo en ese momento”, sostuvo.

 

Por otra parte, Tenuto recomendó tomar precauciones al utilizar redes públicas, ya que actualmente las conexiones disponibles todavía no cuentan con protección. “En esta primera etapa lo dejamos sin protección, hay que tener cuidado nada más los lugares que se visitan o las cosas que se aceptan cuando te envían un mensaje y en poco tiempo vamos a poner una protección para que sea un poco más segura”, explicó.

 

En ese sentido, remarcó que no recomienda realizar operaciones bancarias desde redes públicas. “Yo no accedería a Homebanking desde una red pública, de ninguna, aún cuando está protegida”, afirmó.

 

También alertó sobre estafas a través de WhatsApp y redes sociales, especialmente ante supuestos compradores que solicitan códigos de verificación. “Eso nunca lo haga, porque esa es la forma de capturarte Whatsapp”, advirtió.

 

 

 

R.G

 

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