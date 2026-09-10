La Escuela 602 celebró 77 años poniendo en valor el acompañamiento y las oportunidades de aprender

La Escuela N.º 602 de Esquel celebró su cumpleaños número 77 con un encuentro que reunió a docentes y estudiantes para compartir distintas actividades preparadas especialmente para la ocasión.

Durante el acto, la directora de la institución Janet Andrade puso el acento en el significado que tiene la educación de jóvenes y adultos para aquellas personas que, en diferentes momentos de sus vidas, encuentran la posibilidad de comenzar, retomar o continuar sus estudios.

En su discurso recordó que quienes llegan a estas aulas no lo hacen solamente como estudiantes: cada uno trae consigo una historia de vida, experiencias, conocimientos y saberes propios. Frente a esas diferentes trayectorias, destacó especialmente el trabajo del equipo docente y la importancia de enseñar desde la vocación, la responsabilidad y el respeto.

Uno de los momentos más significativos llegó hacia el final de sus palabras. Como pequeño gesto de agradecimiento por el trabajo cotidiano, se entregó una planta y la directora recurrió a ella para establecer una comparación con el acompañamiento de los estudiantes.

Así como una planta necesita ser regada, cuidada y requiere tiempo, cada estudiante necesita también acompañamiento, paciencia y respeto por su propio proceso. Una comparación sencilla que permitió poner en palabras parte de la tarea cotidiana de quienes trabajan en la educación de jóvenes y adultos.

Un aniversario preparado durante semanas

Andrés Reynoso, profesor de Música de la Escuela N.º 602 y uno de los docentes que participó en la organización del acto, contó que la celebración fue el resultado de varias semanas de trabajo junto a sus colegas.

“Celebramos el cumpleaños número 77 de la escuela. Junto con mis colegas organizamos el acto con distintas actividades para poder compartir con toda la comunidad educativa”, señaló.

Para Reynoso, trabajar con estudiantes adultos tiene además una particularidad que enriquece la tarea diaria: cada persona llega con un recorrido propio que también encuentra lugar dentro del aula.

“Son personas adultas que ya traen su bagaje, tienen historias que contar y eso también es lo lindo de poder compartir. Ellas te comentan qué les gusta y entonces empezás a trabajar también con los intereses de los estudiantes”, explicó.

La preparación del aniversario llevó semanas e incluyó otras propuestas que no alcanzaron a finalizarse para esta jornada. Entre ellas se encuentra la construcción de instrumentos, un trabajo que continuará y será presentado en una próxima actividad.

La mirada ya está puesta en la Semana de las Artes, prevista para fines de noviembre y los primeros días de diciembre. Allí volverán a encontrarse alrededor de juegos, actividades, canciones y propuestas vinculadas al dibujo, la pintura y otras expresiones artísticas.

En vísperas del Día del Maestro, Reynoso aprovechó también la oportunidad para dejar un saludo a quienes comparten diariamente la tarea de enseñar.

“Que podamos pasar un feliz día, estar tranquilos y compartir con los que nos rodean, que son compañeros de trabajo, y que todos los colegas que conocemos también puedan pasar un feliz día”, expresó.

Los 77 años de la Escuela N.º 602 encontraron así una celebración atravesada por el encuentro y por una idea que quedó especialmente presente durante el acto: acompañar también significa respetar los tiempos de cada estudiante y sostener, día a día, la oportunidad de seguir aprendiendo.

LC