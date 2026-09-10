La Junta Vecinal del 28 de Junio destacó avances y proyecta nuevas obras

El presidente de la Junta Vecinal, Gastón Escobar, señaló que durante estos primeros meses pudieron avanzar en una planificación que permitió concretar buena parte de los objetivos planteados.

“Este es nuestro primer año de gestión y hemos podido consolidar la organización acá de la vecinal con una agenda bastante nutrida, dándole cuerpo también a diferentes áreas, a diferentes secretarías que tenemos”, explicó.

Escobar indicó que en enero comenzaron a trabajar sobre un plan de acción para el primer semestre y valoró los resultados alcanzados. “Hemos tenido un resultado bastante positivo porque muchas cosas de lo que planificamos la concretamos”, sostuvo.

Entre los temas pendientes, mencionó principalmente las obras públicas que son demandadas por los vecinos. “Faltan cosas, principalmente en la parte de obras públicas, que es lo que más demanda la gente”, señaló.

En ese sentido, explicó que continúan las gestiones ante el Ejecutivo municipal para avanzar con distintas obras. Entre las prioridades mencionó los adoquinados, la recuperación del playón y la puesta en valor de la plaza ubicada en el sector del 133.

Durante el primer semestre también se recuperaron actividades tradicionales del barrio. Una de ellas fue el aniversario, que volvió a realizarse en julio. “Después hemos recuperado algunas actividades, algunas agendas que estaban en el calendario anual del barrio, que no se venían haciendo”, indicó.

También destacó el regreso de la Cross Pioneros, una competencia que no se realizaba desde la pandemia. “Era uno de los objetivos que teníamos desde la Secretaría de Deportes acá de la vecinal y lo pudimos concretar”, afirmó.

La Junta Vecinal además avanzó en actividades junto con distintas instituciones. Para el Día de las Infancias trabajó junto al Club Independiente, Cáritas, Mini Hogares y otros grupos, mientras que desde el área educativa se puso en marcha un espacio de acompañamiento escolar que funciona los sábados de 10 a 12.

En materia deportiva, resaltó el convenio alcanzado con el Club Independiente para compartir espacios y desarrollar actividades. El acuerdo también permitió otorgar becas a niños, niñas y adolescentes del barrio que no pueden afrontar el costo de la cuota, además del uso gratuito del playón por parte de equipos del sector.

“Eso nos pone muy contentos”, expresó Escobar, quien agradeció al club “por poder trabajar en conjunto y acercar el barrio al club y el club al barrio”.

La agenda cultural también ocupó un lugar importante durante los primeros meses de gestión. Según explicó, se logró consolidar una grilla semanal de talleres gratuitos y autofinanciados. “Se llenó la grilla semanal, lo cual eso también nos pone muy contentos porque se consolida una agenda cultural y una agenda para la gente, para los vecinos”, sostuvo.

Para el segundo semestre anticipó actividades al aire libre, posibles cortes de calle con música y bandas, además de la tradicional inauguración del pino de Navidad sobre la avenida.

Otro de los espacios que la Junta Vecinal busca sostener es el destinado a adultos mayores. Escobar destacó que se trata de un área prioritaria debido a la cantidad de personas mayores que viven en el barrio.

“Pudimos consolidar encuentros mensuales con adultos mayores”, explicó. Durante el semestre también se realizaron salidas a Alto Río Percy y Sierra Colorada. La propuesta, además, comenzó a convocar a personas de otros barrios.

En paralelo, la Junta Vecinal continúa con mejoras en su sede. “Ahora cuando se pongan los días lindos vamos a pintar afuera y a seguir acomodando nuestra casa, que es el lugar de todos los vecinos”, indicó Escobar.

La sede permanece abierta todos los días y cuenta con actividades de manera regular. La organización interna está conformada por alrededor de 15 personas distribuidas en distintas áreas y secretarías.

Escobar también destacó la consolidación de un equipo de comunicación, con presencia en redes sociales y contacto directo con los vecinos. “También la comunicación es casa por casa”, remarcó, al explicar que ante actividades específicas integrantes de la Junta recorren el barrio para informar a los residentes.

De cara a los próximos meses, el objetivo será profundizar la participación comunitaria. “Estamos convencidos que vamos por buen camino y que vamos a consolidar ese laburo con los vecinos”, afirmó.

En esa línea, agregó que esperan que con la llegada de los días más cálidos surjan nuevas propuestas para desarrollar de manera conjunta. “Seguramente ahora cuando empiecen los días lindos van a surgir esas propuestas de trabajo también en comunidad con los vecinos”, concluyó.

R.G