"Spiderman" en Chubut: saltó un muro de casi 4 metros para robar y terminó con los tobillos lesionados

El insólito episodio ocurrió este miércoles por la noche en Comodoro Rivadavia, cuando personal de la Comisaría Seccional Tercera intervino tras el llamado de una vecina que alertó sobre la presencia de un hombre que había ingresado al patio de una vivienda ubicada en calle López y Planes, en el barrio Pueyrredón.

Según informó la Policía del Chubut, el sujeto habría ingresado al lugar luego de saltar el muro perimetral, de aproximadamente 3,50 metros de altura. Sin embargo, la maniobra terminó jugando en su contra: sufrió lesiones en los tobillos y quedó imposibilitado de retirarse del lugar.

Cuando los efectivos llegaron, procedieron a su aprehensión y tuvieron que ayudarlo a subir al móvil policial debido a las lesiones que presentaba.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, se hicieron presentes familiares de la testigo que había dado aviso a la Policía, quienes comenzaron a increpar al detenido. En ese momento, el hombre respondió con amenazas de muerte hacia los presentes.

El aprehendido fue identificado como Luis Francisco A., de 40 años, y quedó a disposición de la Justicia.

AMD