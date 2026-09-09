Qué le preguntan los vecinos a Luma, el asistente virtual que ya suma miles de consultas en Esquel

La herramienta de inteligencia artificial de la Municipalidad de Esquel continúa sumando usuarios y consultas. Desde Modernización destacaron su funcionamiento y señalaron que también permite detectar cuáles son las principales problemáticas planteadas por los vecinos.

El director de Modernización de la Municipalidad de Esquel, Gustavo Tenuto, calificó como un éxito la implementación de Luma y aseguró que ya se registraron miles de consultas.

“La verdad que Luma es un éxito. Tenemos un montón de consultas, creo que estamos rondando las 4.000 o 5.000 consultas. No me fijé el fin de semana, pero hasta la semana pasada estábamos en 4.000 y pico y todavía no se masificó”, señaló.

Tenuto explicó que actualmente se encuentran en una etapa de aprendizaje, tanto respecto de la herramienta como de su utilización por parte de los equipos municipales. “Estamos en una etapa de aprendizaje, tanto de la parte de inteligencia artificial como de la parte humana. Estamos en ese proceso, pero la verdad que Luma es un éxito rotundo”, afirmó.

Según explicó, una de las principales ventajas es que Luma permite resolver determinadas consultas de manera automática y, cuando no puede hacerlo, genera información que luego es analizada por los equipos municipales.

“Luma está empezando a resolver muchos problemas sola y los que no puede solucionar Luma nos genera una base de datos de problemáticas para responder desde lo humano”, detalló.

Además, sostuvo que la herramienta permite conocer cuáles son las cuestiones que más preocupan a los vecinos. “Luego Luma sí nos da una estadística general de la problemática que aqueja más a la gente. Y eso dispara acciones de parte de GIRSU y la verdad que es un vehículo de comunicación entre el ciudadano y el municipio fantástico”, destacó.

Entre los reclamos que más aparecen se encuentran los relacionados con la presencia de microbasurales. “Sobre todo lo que notamos es muchas consultas sobre microbasurales o pequeños lugares donde la gente tira residuos y no está permitido, entonces se van formando. Hay varias consultas de eso”, explicó Tenuto.

Ante este tipo de reclamos, el funcionario pidió a los vecinos aportar la mayor cantidad de información posible para facilitar la intervención municipal.

“Lo que sí aconsejo y pido es que cuando hagan un reclamo de este tipo, saquen foto, que Luma lo va a enviar a los humanos que están atendiendo, y también indiquen exactamente dónde es”, señaló.

En ese sentido, explicó que la ubicación resulta fundamental para identificar rápidamente el lugar denunciado. “A veces ponen la foto, no permiten la geolocalización, entonces Luma no puede ubicarlo y si no escribe en la calle y a la altura, nos es difícil por la primera foto encontrar dónde queda”, indicó.

Por eso, Tenuto recomendó: “Entonces a Luma díganle exactamente la dirección o habiliten la geolocalización que es mucho más fácil”.

R.G