Torres destacó la gestión de Taccetta para impulsar las inversiones turísticas en Esquel

El nuevo emprendimiento se convirtió en el primero en finalizar en el marco de la ordenanza de promoción a las inversiones turísticas impulsada por el intendente Taccetta al comienzo de su gestión, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de inversión y ampliar la oferta de alojamiento de la ciudad.

Durante el acto, Torres recordó los primeros encuentros con el intendente y valoró la decisión de avanzar con una política de promoción para el sector turístico.

“Cuando apenas asumimos, Taccetta me fue a ver a Rawson y planteó el problema de la falta de camas turísticas. Empezamos a trabajar, incluso con una ordenanza que al intendente le pedían explicaciones y querían interpelarlo sobre por qué quería eximir de impuestos a la construcción”, expresó el gobernador.

En ese sentido, Torres cuestionó las críticas que recibió la iniciativa y remarcó el impacto que tienen las inversiones turísticas para el desarrollo de la ciudad y la región.

“Era algo surrealista, porque en realidad tendrían que aplaudir al intendente porque tiene una política de fomento a la inversión. Atrás de estas inversiones hay trabajo, jerarquiza el turismo en la zona y le da otro protagonismo”, sostuvo.

El gobernador también destacó que el Complejo Malvinas Argentinas representa el primero de los proyectos alcanzados por la ordenanza que logra finalizarse, aunque anticipó que habrá un reconocimiento para todos los inversores que apostaron por Esquel.

“Este es el primer proyecto que finaliza, pero vamos a reconocer a todos los que confiaron”, afirmó Torres.

Por su parte, el intendente Matías Taccetta destacó el camino recorrido para concretar la ordenanza y poner en marcha una política municipal orientada a generar nuevas inversiones en la ciudad.

“Gobernar es generar trabajo”, sostuvo Taccetta, al remarcar que detrás de cada inversión existe la posibilidad de generar nuevos puestos laborales y fortalecer la actividad económica local.

El intendente también recordó las dificultades que atravesó el proceso de aprobación de la ordenanza de promoción a la inversión turística. “Costó, pero bueno, todo lo que cuesta tiene su valor, ¿no?”, expresó.

En esa línea, Taccetta señaló: “No me olvido todo lo que pasó para poder lograr, primero, la ordenanza de promoción a la inversión turística”.

El intendente también puso en valor el vínculo generado con los inversores que apostaron por Esquel y destacó particularmente el proyecto desarrollado junto al sindicato judicial. “Uno de los inversores, Julio Piumato, con el sindicato judicial, que entablamos un vínculo muy bueno que ha desencadenado en otras inversiones”, sostuvo.