La inflación fue de 1,7% en agosto y marcó una baja respecto de julio

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que la inflación de agosto fue del 1,7%, lo que representa una desaceleración frente al 2,1% registrado en julio.

Con el nuevo dato, los precios acumularon una suba del 21,3% durante los primeros ocho meses de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,5%.

El resultado de agosto estuvo en línea con las principales estimaciones que se habían conocido durante los últimos días. Las proyecciones privadas ubicaban la inflación del mes en torno al 1,6% y 1,7%, luego de las señales de desaceleración que habían mostrado distintos indicadores.

Uno de los factores que ayudó a contener el aumento general fue el comportamiento de los alimentos. También tuvieron incidencia algunos precios estacionales, que mostraron una menor presión respecto de lo ocurrido durante julio.

La comparación con el mes anterior resulta significativa. En julio, la inflación había alcanzado el 2,1%, por lo que el registro de agosto implicó una baja de 0,4 puntos porcentuales.

El dato también se conoció después de que la Ciudad de Buenos Aires registrara una inflación del 1,7% durante agosto, muy por debajo del 2,9% informado para julio. Ese resultado había anticipado una posible moderación del índice nacional.

De esta manera, agosto se convirtió en el mes con menor inflación en lo que va de 2026. Para encontrar un registro inferior durante la actual gestión nacional hay que retroceder a junio de 2025, cuando el aumento de precios había sido del 1,6%.

La evolución de los precios continúa siendo uno de los principales temas de la economía argentina, especialmente por su impacto directo sobre los ingresos de las familias, el consumo y el poder de compra.

El Gobierno había planteado para 2026 una inflación cercana al 10%, una estimación que quedó rápidamente desactualizada a medida que avanzaron los meses. Las proyecciones privadas relevadas por el Banco Central ubican actualmente la inflación anual alrededor del 30%.

Con el dato de agosto, el Gobierno y los analistas económicos volverán a mirar la evolución de los precios durante los próximos meses para determinar si la desaceleración puede mantenerse y cómo impactará sobre el bolsillo de los argentinos.

MA