Jorge Ulloga, el querido panadero de Esquel necesita ayuda y lanzaron una tómbola

Jorge Ulloga es un conocido panadero de Esquel que durante años se ganó el cariño de los vecinos con sus panificados y su historia de esfuerzo. Ahora atraviesa un momento complicado luego de sufrir un ACV que le provocó dificultades en el lado izquierdo de su cuerpo y le impide continuar con su actividad.

La situación representa un golpe importante para Jorge, ya que la elaboración y venta de panificados es su principal fuente de ingresos. Por eso, sus hijos decidieron organizar una tómbola solidaria con el objetivo de reunir fondos y ayudarlo mientras se recupera.

La iniciativa cuenta con 100 números y contempla tres premios. El primero será un par de zapatillas deportivas, el segundo ropa deportiva y el tercero una res de capón junto con chorizos.

Cada número tiene un valor de $10.000, mientras que dos números pueden adquirirse por $15.000. La propuesta busca reunir fondos para acompañar a Jorge durante este momento en el que no puede trabajar.

Quienes quieran colaborar con la tómbola o realizar alguna consulta pueden comunicarse al 2804366275. Una vez más, la solidaridad de Esquel puede ser clave para acompañar a Jorge y su familia y ayudar a que esta iniciativa llegue a más personas.

AMD