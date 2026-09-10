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10 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Jorge Ulloga, el querido panadero de Esquel necesita ayuda y lanzaron una tómbola

Tras sufrir un ACV, Jorge no puede continuar con la producción de panificados, su principal sustento. Su familia organizó una tómbola solidaria para acompañarlo durante este difícil momento.
Por Redacción Red43

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Jorge Ulloga es un conocido panadero de Esquel que durante años se ganó el cariño de los vecinos con sus panificados y su historia de esfuerzo. Ahora atraviesa un momento complicado luego de sufrir un ACV que le provocó dificultades en el lado izquierdo de su cuerpo y le impide continuar con su actividad.

 

La situación representa un golpe importante para Jorge, ya que la elaboración y venta de panificados es su principal fuente de ingresos. Por eso, sus hijos decidieron organizar una tómbola solidaria con el objetivo de reunir fondos y ayudarlo mientras se recupera.

 

 

 

 

La iniciativa cuenta con 100 números y contempla tres premios. El primero será un par de zapatillas deportivas, el segundo ropa deportiva y el tercero una res de capón junto con chorizos.

 

Cada número tiene un valor de $10.000, mientras que dos números pueden adquirirse por $15.000. La propuesta busca reunir fondos para acompañar a Jorge durante este momento en el que no puede trabajar.

 

Quienes quieran colaborar con la tómbola o realizar alguna consulta pueden comunicarse al 2804366275. Una vez más, la solidaridad de Esquel puede ser clave para acompañar a Jorge y su familia y ayudar a que esta iniciativa llegue a más personas.

 

 

 

 

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