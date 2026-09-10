Hoy suenan las sirenas en los cuarteles de todo el país: a qué hora es y por qué protestan los Bomberos Voluntarios

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, integrado por el Consejo de Federaciones y 29 entidades provinciales, llevará a cabo durante la mañana de hoy una medida de protesta con un sirenazo en simultáneo a lo largo y ancho de todo el país. Desde las instituciones llevaron tranquilidad a la población e informaron que la operatividad del servicio está totalmente garantizada y las guardias responderán con prioridad absoluta ante cualquier eventualidad.

La manifestación pacífica surge ante la falta de respuestas por parte del Gobierno Nacional frente a una serie de reclamos económicos y normativos que el sector considera de carácter urgente. Entre las demandas principales se encuentra el pago de deudas de fondos específicos contemplados en la Ley Nacional 25.054, cuyos montos corresponden al remanente del ejercicio 2025 y años anteriores, alcanzando un total no ejecutado superior a los 59 mil millones de pesos.

Asimismo, las asociaciones solicitan la firma de convenios con compensación económica por la asistencia que brindan de manera permanente en accidentes ocurridos sobre rutas concesionadas con peaje. A estos puntos se suma la exigencia de la aplicación integral de la Ley de Fortalecimiento 27.629 para efectivizar el reintegro del IVA en compras de equipamiento y la resolución de las trabas para girar divisas al exterior orientadas a la importación de unidades operativas.

EBW