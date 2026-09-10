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Por Redacción Red43

Alerta por nieve en Esquel: qué dice el pronóstico para este jueves

El SMN anticipa lluvias y nevadas para toda la jornada, con una máxima de 5°C. Por la noche, la probabilidad de precipitaciones llegará al 100% y se esperan nevadas fuertes.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves 10 de septiembre una jornada marcada por lluvias y nevadas en Esquel, con temperaturas bajas y un marcado empeoramiento de las condiciones hacia la noche.

 

Durante la madrugada se esperan lluvias y nevadas, con una temperatura de 4°C y una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. Por la mañana continuarán las nevadas, con 3°C y una probabilidad que alcanzará entre el 40% y el 70%.

 

Durante la tarde persistirán las lluvias y nevadas, con una máxima prevista de 5°C. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 40% y el 70%.

 

El escenario más intenso se espera durante la noche, cuando la temperatura descenderá hasta -1°C y la probabilidad de precipitaciones llegará al 70%-100%. El SMN prevé nevadas fuertes para ese período.

 

El viento se mantendrá en general entre 7 y 22 km/h, con dirección predominante del oeste durante buena parte del día y del sudeste hacia la noche.

 

 

 

R.G

 

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