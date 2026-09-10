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Por Redacción Red43

Salud mental y contención: el valor de la escucha en la prevención del suicidio

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. La Organización Mundial de la Salud e instituciones de salud destacan la importancia de hablar del tema para brindar contención a tiempo.
Por Redacción Red43

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El 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud junto a la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio. El objetivo central de la jornada es visibilizar la problemática, promover el abordaje integral desde la salud pública y brindar herramientas a la comunidad para la detección temprana de situaciones de riesgo.

 

Desde los organismos oficiales de salud de Argentina se remarca que la conducta suicida es un fenómeno complejo en el que confluyen múltiples factores psicológicos, biológicos y sociales. Asimismo, las autoridades sanitarias enfatizan que no se trata de un acontecimiento imprevisto o inevitable, sino de una problemática prevenible cuando existen redes de contención y acceso oportuno a la atención profesional.

 

Entre las principales señales de alerta a las que se aconseja prestar atención figuran el aislamiento prolongado, el retiro de las actividades habituales, los cambios drásticos de humor o de conducta y la manifestación de pensamientos recurrentes sobre la muerte o el desamparo. Especialistas en salud mental señalan la trascendencia de escuchar sin emitir juzamientos, validar el malestar de la persona afectada y orientarla de inmediato hacia los canales de asistencia correspondientes.

 

 

 

 

En este sentido, el Centro de Asistencia al Suicida remarca que atravesar una crisis emocional profunda, sentir que no se le encuentra salida a una situación o tener pensamientos de autolesión requieren la búsqueda inmediata de contención profesional o comunitaria. La institución destaca la importancia de solicitar ayuda sin dudar, apoyándose en el trabajo de voluntarios capacitados que brindan una escucha confidencial, como así también en grupos de ayuda mutua e instancias de orientación para familiares o allegados. Ante situaciones de peligro inminente o un evento en curso, la recomendación principal es recurrir de forma directa a las guardias hospitalarias o a los servicios de emergencias médicas y de seguridad como el 107 y el 911.

 

Para recibir orientación o asistencia confidencial ante situaciones de crisis, la línea 135 funciona como un canal gratuito desde Capital y Gran Buenos Aires, mientras que el Centro de Asistencia al Suicida atiende a nivel nacional a través de los números (011) 5275-1135 y 0800-345-1435. De forma complementaria, las guardias de los hospitales públicos y los centros de salud locales permanecen disponibles para brindar atención especializada.

 

 

 

 

 

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