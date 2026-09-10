El estado de las rutas cordilleranas este jueves

Las condiciones para circular por los caminos del noroeste chubutense requieren circular con precaución durante la jornada, debido a la presencia de heladas matinales, sectores con barro y tareas de mantenimiento sobre la traza. Quienes deban trasladarse entre Esquel y Trevelin por la ruta nacional 259 encontrarán la calzada normal pero con riego preventivo de sal y banquinas húmedas, mientras que las conexiones por la ruta provincial 71 presentan sectores con heladas.

Para el ascenso hacia la zona de La Hoya por la ruta A10, así como los accesos a Laguna La Zeta y Alto Río Percy por la ruta provincial 72 y la traza A27, la Administración Vial Provincial indicó que las vías se mantienen transitables con precaución por las bajas temperaturas y la formación de hielo.

En el trayecto que une Cholila con Esquel a través de la ruta provincial 71, al igual que en el camino de Leleque sobre la ruta nacional 40, el tránsito está habilitado pero se pide atención ante la presencia de sal sobre el asfalto, ráfagas de viento y personal de Vialidad Nacional realizando tareas operativas.

Hacia el sur de la comarca, la marcha entre Esquel y Tecka por la ruta nacional 40 registra calzada con sal, banquinas con barro y lloviznas aisladas. Para continuar desde Tecka hasta Gobernador Costa, el informe vial señala sectores con humedad, baches y equipos trabajando en el corredor.

Por último, en el camino hacia Gualjaina por la ruta provincial 12, los partes oficiales advierten por tramos con barro en la calzada de ripio, sumado a heladas acumuladas en la zona cercana al empalme con la ruta nacional 40.