°
-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 10 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Parte de Estado de RutasChubutVialidad
10 de Septiembre de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El estado de las rutas cordilleranas este jueves

Vialidad Provincial y Nacional informaron el parte diario para la zona cordillerana. Heladas, barro y presencia de sal marcan las condiciones de transitabilidad en los accesos clave de la región.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Las condiciones para circular por los caminos del noroeste chubutense requieren circular con precaución durante la jornada, debido a la presencia de heladas matinales, sectores con barro y tareas de mantenimiento sobre la traza. Quienes deban trasladarse entre Esquel y Trevelin por la ruta nacional 259 encontrarán la calzada normal pero con riego preventivo de sal y banquinas húmedas, mientras que las conexiones por la ruta provincial 71 presentan sectores con heladas.

 

Para el ascenso hacia la zona de La Hoya por la ruta A10, así como los accesos a Laguna La Zeta y Alto Río Percy por la ruta provincial 72 y la traza A27, la Administración Vial Provincial indicó que las vías se mantienen transitables con precaución por las bajas temperaturas y la formación de hielo.

 

En el trayecto que une Cholila con Esquel a través de la ruta provincial 71, al igual que en el camino de Leleque sobre la ruta nacional 40, el tránsito está habilitado pero se pide atención ante la presencia de sal sobre el asfalto, ráfagas de viento y personal de Vialidad Nacional realizando tareas operativas.

 

Hacia el sur de la comarca, la marcha entre Esquel y Tecka por la ruta nacional 40 registra calzada con sal, banquinas con barro y lloviznas aisladas. Para continuar desde Tecka hasta Gobernador Costa, el informe vial señala sectores con humedad, baches y equipos trabajando en el corredor.

 

Por último, en el camino hacia Gualjaina por la ruta provincial 12, los partes oficiales advierten por tramos con barro en la calzada de ripio, sumado a heladas acumuladas en la zona cercana al empalme con la ruta nacional 40.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El Niño ya llegó a Chubut: anticipan más lluvias y trabajan en un plan de prevención
2
 Esquel suma alojamiento turístico con el nuevo Complejo Islas Malvinas
3
 Le contó a su mamá que tenía problemas con el juego y 20 días después se suicidó
4
 Jorge Ulloga, el querido panadero de Esquel necesita ayuda y lanzaron una tómbola
5
 Chubut reforzó la seguridad de sus brigadistas con nuevos equipos y tecnología
1
 Jorge Ulloga, el querido panadero de Esquel necesita ayuda y lanzaron una tómbola
2
 El Cross Nocturno de la EPJA va por su octava edición y ya tiene fecha
3
 Día Mundial de la Prevención del Suicidio: así fue la jornada de concientización en Chubut
4
 La Junta Vecinal del 28 de Junio destacó avances y proyecta nuevas obras
5
 Cayó en Chubut un prófugo buscado por abuso sexual infantil
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Videos
videos |
Por Red43 -
videos |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -