Una camioneta terminó completamente destruida tras un incendio

Un incendio vehicular en Cuesta del Ternero se registró este miércoles alrededor de las 12:35, luego de que Bomberos Voluntarios de El Bolsón recibieran un aviso por un vehículo que se estaba incendiando después del destacamento de Policía.

Ante el llamado, se despachó un móvil hacia el lugar. Minutos después, se recibió otra comunicación que advertía que la camioneta transportaba combustible en un carro, por lo que se decidió enviar un segundo móvil. Al arribar, la primera dotación encontró una camioneta completamente consumida por el fuego. También se verificó el carro que llevaba el vehículo.

Según informaron desde Bomberos, se trataba de un carro para caballo que el conductor había logrado retirar de la camioneta antes de que el fuego lo alcanzara. El carro no sufrió daños y, de acuerdo con la información recibida, no transportaba ningún caballo.

No había personas en el lugar

Al momento de la llegada de Bomberos y Policía, el conductor de la camioneta ya no se encontraba en el sitio. Por este motivo, se desconoce si sufrió algún tipo de lesión como consecuencia del incendio.

Bomberos trabajó en el lugar para controlar la situación y verificar que el fuego no afectara otros elementos.

O.P.