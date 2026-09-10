Procesos No Penales: especialistas aportaron al debate sobre oralidad y modernización de la Justicia

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura del Chubut, presidida por la diputada provincial María Andrea Aguilera, realizó este miércoles una nueva reunión informativa en el marco del tratamiento del proyecto de ley 60/26. Especialistas de reconocida trayectoria analizaron la oralidad, los principios procesales, los mecanismos colaborativos y las herramientas que propone el nuevo Código.



La Legislatura del Chubut llevó adelante este miércoles la segunda reunión informativa convocada por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, presidida por la diputada provincial María Andrea Aguilera, para continuar con el análisis del proyecto de Código General de los Procesos No Penales.



El encuentro se desarrolló en la Sala de Plenarios “Dr. Jorge Eduardo Aubía”, con participación presencial y virtual, y contó con la presencia del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Andrés Giacomone, magistrados, funcionarios judiciales, legisladores, representantes de colegios profesionales y especialistas en Derecho Procesal.



Al abrir la jornada, Aguilera dio continuidad al proceso de participación y análisis impulsado por la Comisión en torno a una reforma de especial trascendencia para el funcionamiento de la Justicia provincial.



Giacomone, por su parte, valoró la convocatoria de especialistas y el ámbito de discusión generado en la Legislatura, y destacó que el objetivo es analizar de qué manera pueden lograrse procesos más eficaces en la provincia.



Durante la reunión expusieron Andrea Meroi, Nelson Angelomé, Juan Pablo Neve y María Cecilia Valeros, de manera virtual, y Carlos Antonio Turina, en forma presencial.



Meroi abordó especialmente los desafíos vinculados con la implementación de la oralidad, la utilización de nuevas tecnologías y la necesidad de considerar las características concretas de cada tipo de proceso. Angelomé, en tanto, se refirió a los principios generales del proyecto y a la importancia del diagnóstico, la organización y la gestión judicial como elementos centrales para mejorar el funcionamiento del sistema.



Oralidad y principios para una Justicia acorde a nuevas realidades



Una de las intervenciones centrales de la jornada fue la de la presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, Patricia Bermejo, quien destacó la importancia institucional del debate abierto en Chubut y profundizó en la trascendencia de la oralidad dentro de los procesos judiciales.



Bermejo señaló la necesidad de contar con marcos jurídicos estructurados a partir de principios, capaces de brindar respuestas ante las transformaciones que atraviesan la sociedad y el sistema de Justicia.



En ese marco, repasó criterios desarrollados por la jurisprudencia de la Corte y remarcó que el Derecho Procesal debe contar con herramientas que permitan adecuar las respuestas judiciales a las distintas realidades y circunstancias de cada momento.



Asimismo, puso en valor los mecanismos incorporados en el proyecto y su potencial para mejorar la dinámica de los procesos, fortalecer el rol de jueces y abogados y brindar respuestas más adecuadas a quienes recurren al sistema judicial.



“Esto se trata de darle respuesta a la gente, a los habitantes de la provincia del Chubut”, sintetizó.



Nuevas herramientas para la gestión de los conflictos



Juan Pablo Neve abordó el Derecho Colaborativo y los métodos participativos de gestión de conflictos, destacando herramientas basadas en la cooperación, la buena fe, la transparencia y la construcción conjunta de soluciones.



La jueza María Cecilia Valeros compartió la experiencia de diez años de implementación de la oralidad en el Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de La Plata y destacó especialmente el contacto directo entre el juez y las partes.



“El juez tiene que estar presente, escuchar”, sostuvo, al remarcar que la oralidad, acompañada por una adecuada organización, puede contribuir a una Justicia más cercana.

Carlos Antonio Turina se refirió a las particularidades del proceso laboral y a la importancia de contar con audiencias ágiles, mecanismos de conciliación efectivos y herramientas adaptadas a las características específicas de cada fuero.



Continuidad del trabajo



El proceso de reuniones informativas impulsado por la Comisión continuará el 23 de septiembre, con el análisis de *tutelas diferenciadas, urgencias y procesos especiales.

El 7 de octubre se abordarán sentencia, recursos, ejecución e implementación del nuevo sistema, mientras que el *21 de octubre se realizará el encuentro destinado a recoger las principales conclusiones y establecer los lineamientos para la continuidad del tratamiento legislativo del proyecto.