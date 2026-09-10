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Por Redacción Red43

El Ministerio de Producción recibió nuevos elementos para el combate del fuego

El gobernador Ignacio Torres realizó la entrega de las nuevas motobombas, tanques de reserva de agua, motosierra, un carro rural y un aserradero portátil para el aprovechamiento de la madera afectada por el fuego.
Por Redacción Red43

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La Dirección Regional de Delegación Oeste del Ministerio de Producción recibió en el día de ayer miércoles 9 de septiembre, un nuevo equipamiento destinado a fortalecer sus tareas y el funcionamiento en general.

 

La importante dotación de elementos incluye motobombas, tanques de reserva de agua, motosierra, un carro rural y un aserradero portátil para el aprovechamiento de la madera afectada por el fuego en los casos de incendio donde se requiere la intervención del área.

 


El gobernador de la provincia, Ignacio Torres, realizó la entrega de este equipamiento y una carpeta que contiene el detalle, al Director Regional, Bruno Peláez, junto a los trabajadores de la Dirección Regional Delegación Oeste del Ministerio de Producción.

 


Dichas herramientas llegan para fortalecer el trabajo diario de quienes están en el territorio, cuidando nuestros bosques y acompañando a los productores afectados.

 

 

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